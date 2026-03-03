Про це в етері 24 Каналу наголосив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, підкресливши, що США докладають максимум зусиль, аби послабити військовий потенціал Ірану, але вказує на те, що це велика країна і ресурси вона має теж значні. Адже ця держава розбудовувала свою інфраструктуру десятиліттями.

США, знищивши верхового лідера Ірану Алі Хаменеї, намагалися досягнути зговірливості країни, але цього не вийшло. Договороздатності Тегеран не демонструє. Бойові дії продовжились. Політичний експерт підкреслив, що наразі складно прогнозувати, на скільки довго вони триватимуть, але, з його слів, всі розуміють, що затягувати цей процес не варто.

ОАЕ та Саудівська Аравія просять США швидше завершити цю війну, тому що це завдає величезних збитків не тільки їм, а і Європі, загалом світу. Ормузька протока протягує через себе 20% світової нафти,

– озвучив Городницький.

Зі слів доктора філософії, Іран пішов на хитрість. Він почав вибивати енергетичну інфраструктуру цих країн.

Це дуже цікава специфічна війна, яка навчилася на помилках і досвіді Україні. Американці зараз намагатимуться максимально знищити всі силові структури Ірану, верхівку. Поки що їм цього не вдалося. Ми бачимо, що там спокійно виступають керівники, заявляючи, що вони будуть знищувати ворога і точно не поступатимуться,

– зазначив Городницький.

Політичний експерт пояснив, що Сполучені Штати сподівалися, що після початку 28 лютого їх військової операції народ Ірану, який виступав проти політичного режиму своєї країни, почне революцію. Таких дії у бажаних американцями масштабах наразі не відбувається. Тотального знищення і захоплення влади в Ірані не спостерігається. Тому США, як підсумував Городницький, продовжать атаки на Іран.

Зауважте! Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп вважає, що США не проводитимуть наземну операцію в Ірані, а повалити політичний режим в країні можуть тільки її громадяни. Він пояснив, що американці можуть створити умови для цього: дати опозиції зброю та підтримати протестувальників. Згідно з його даними, противників режиму в Ірані налічується понад 70% населення.

