Об этом в эфире 24 Канала отметил доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, подчеркнув, что США прилагают максимум усилий, чтобы ослабить военный потенциал Ирана, но указывает на то, что это большая страна и ресурсы она имеет тоже значительные. Ведь это государство развивало свою инфраструктуру десятилетиями.

Иран не планирует останавливаться: на какой шаг он пошел?

США, уничтожив верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пытались достичь сговорчивости страны, но этого не получилось. Договороспособности Тегеран не демонстрирует. Боевые действия продолжились. Политический эксперт подчеркнул, что пока сложно прогнозировать, на сколько долго они будут продолжаться, но, с его слов, все понимают, что затягивать этот процесс не стоит.

ОАЭ и Саудовская Аравия просят США быстрее завершить эту войну, потому что это наносит огромный ущерб не только им, а и Европе, в целом по миру. Ормузский пролив протягивает через себя 20% мировой нефти,

– озвучил Городницкий.

По словам доктора философии, Иран пошел на хитрость. Он начал выбивать энергетическую инфраструктуру этих стран.

Это очень интересная специфическая война, которая научилась на ошибках и опыте Украины. Американцы сейчас будут пытаться максимально уничтожить все силовые структуры Ирана, верхушку. Пока что им этого не удалось. Мы видим, что там спокойно выступают руководители, заявляя, что они будут уничтожать врага и точно не будут уступать,

– отметил Городницкий.

Политический эксперт пояснил, что Соединенные Штаты надеялись, что после начала 28 февраля их военной операции народ Ирана, который выступал против политического режима своей страны, начнет революцию. Таких действия в желаемых американцами масштабах пока не происходит. Тотального уничтожения и захвата власти в Иране не наблюдается. Поэтому США, как подытожил Городницкий, продолжат атаки на Иран.

Заметьте! Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп считает, что США не будут проводить наземную операцию в Иране, а свергнуть политический режим в стране могут только ее граждане. Он объяснил, что американцы могут создать условия для этого: дать оппозиции оружие и поддержать протестующих. Согласно его данным, противников режима в Иране насчитывается более 70% населения.

Какие заявления сделал Трамп по Ирану?