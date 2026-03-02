Об этом Трамп заявил во время своего выступления вечером 2 марта.

Что США уничтожили в Иране?

Трамп назвал два компонента – это ракетный потенциал и военно-морской флот.

Мы уничтожаем ракетный потенциал Ирана, и вы видите, что это происходит каждый час, вместе с их способностью производить совершенно новые и довольно хорошие ракеты. Во-вторых, мы уничтожаем их военно-морской флот. Мы уже вывели из строя 10 кораблей. Они лежат на дне моря,

– заявил он.

Обратите внимание! После первых ударов по иранским кораблям в США отметили: не остановятся, пока не уничтожат весь флот Ирана.

Также Трамп сказал, что Иран имел не простые баллистические ракеты, а дальнобойные.

"Программа обычных баллистических ракет режима быстро и значительно развивалась. Это представляло очень явную и колоссальную угрозу для Америки и наших войск, расположенных за рубежом. Режим уже имел ракеты, способные достигать Европы и наших баз, и вскоре у них были бы ракеты, способные достигать нашей прекрасной Америки", – высказался лидер США.

Он объяснил, зачем Ирану были нужны такие ракеты – это для того, чтобы защитить разработку ядерного оружия. Мол, такие ракеты очень бы усложнили работу тем, кто хотел бы помешать Ирану.

Напомним, Defense Express 2 марта написали, что иранские ракеты смогут долететь до Украины и Молдову – если будет полноценная война.