Про це повідомляє видання The Washington Post.

Що відомо про жарти Трампа на закритому вечорі еліт?

На закритому вечорі із політиками, бізнесменами та представниками еліти в Alfalfa Club у Вашингтоні Дональд Трамп визначився серією неоднозначних політичних жартів.

За інформацією видання, глава Білого дому жартома заявив, що не збирається вторгатись у Гренландію, він планує "купити" острів й зробити його 52-м штатом США.

Я ніколи не мав наміру зробити Гренландію 51-м штатом. Я хочу зробити Канаду 51-м штатом. Гренландія буде 52-м штатом. Венесуела може бути 53-м,

– сказав жартома президент США.

Жарти Трампа викликами змішану реакцію авдиторії – дехто сміявся, втім більшу частину залу накрила мовчанка з помітними паузами. Це підкреслило складність сприйняття таких заяв серед елітної публіки.

Водночас варто зауважити, що така риторика очільника США є досить звичною. Раніше він неодноразово робив гучні й гіперболізовані заяви щодо острова та навіть іронізував над статусом Канади, не переходячи при цьому до реальних дій.

Також під час свого виступу Трамп не оминув можливості пожартувати над своїми політичними опонентами. Він висловився щодо можливого судового позову проти нового керівника Федеральної резервної системи, згодом повідомивши, що і ця заява була іронією.

Що похитнуло президентське крісло Трампа?

Політологиня-американістка Олександра Філіпенко заявила, що Трампу варто непокоїтись за своє лідерське крісло. Наразі через міграційну політику Трампа та дії Міграційної та митної служби у Штатах розпочались масштабні протести.

За словами Філіпенко, радник Трампа Стівен Міллер ще в травні 2025 року почав вимагати від кожного штату статистики щодо депортацій нелегальних мігрантів. Вони хотіли, аби за рік зі США видворили 1 мільйон таких осіб. Втім, їм вдалося депортувати лише 600 тисяч.

Внаслідок агресивної політики Трампа, ICE вбило двох американців під час протестів. Це ще більше налаштувало суспільство проти міграційної служби.