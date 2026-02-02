Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зауваживши, що міграційна політика є привабливою темою для Трампа, де він може розповідати про свої перемоги. Але ситуація з депортацією мігрантів вже спричиняє погані наслідки для республіканців.

Що загрожує республіканцям?

За словами Філіпенко, радник Трампа Стівен Міллер, який займається внутрішньою політикою, ще в травні 2025 року почав вимагати від кожного штату статистики щодо депортацій нелегальних мігрантів. Вони хотіли, аби за рік зі США видворили 1 мільйон таких осіб. Їм вдалося депортувати лише 600 тисяч.

Саме з травня ICE почала діяти особливо жорстко і жорстоко. Вже тоді були протести.

Ніхто не проти, аби зі США депортували небезпечних мігрантів. Але вони взялися за всіх. Затримували людей, які приходили в суд на слухання щодо надання притулку. Людина поки легального статусу не мала, але у неї був формальний захист від депортації, бо її справа ще в суді. Але ні. Таких людей депортували. Агенти стояли біля шкіл і чекали на батьків, які забиратимуть дітей. Затримували на стоянках біля магазинів,

– розповіла Філіпенко.

Все дійшло до того, що ICE вбило двох американців під час протестів. Це ще більше налаштувало суспільство проти міграційної служби. Як наслідок – демократи почали поступово вириватися вперед у рейтингах. А проміжні вибори до Конгресу відбудуться вже в листопаді 2026 року.

Демократи вириваються вперед. І це не через те, що люди почали говорити, що вони на демократів. Ні, менше людей каже, що проголосує за республіканців. Американці незадоволені міграційною службою. Це може вплинути на проміжні вибори,

– зазначила Філіпенко.

Протести проти ICE у США: коротко