Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американист Александра Филипенко, отметив, что миграционная политика является привлекательной темой для Трампа, где он может рассказывать о своих победах. Но ситуация с депортацией мигрантов уже вызывает плохие последствия для республиканцев.

Что грозит республиканцам?

По словам Филипенко, советник Трампа Стивен Миллер, который занимается внутренней политикой, еще в мае 2025 года начал требовать от каждого штата статистики по депортации нелегальных мигрантов. Они хотели, чтобы за год из США выдворили 1 миллион таких лиц. Им удалось депортировать только 600 тысяч.

Именно с мая ICE начала действовать особенно жестко и жестоко. Уже тогда были протесты.

Никто не против, чтобы из США депортировали опасных мигрантов. Но они взялись за всех. Задерживали людей, которые приходили в суд на слушания по предоставлению убежища. Человек пока легального статуса не имел, но у него была формальная защита от депортации, потому что его дело еще в суде. Но нет. Таких людей депортировали. Агенты стояли возле школ и ждали родителей, которые будут забирать детей. Задерживали на стоянках возле магазинов,

– рассказала Филипенко.

Все дошло до того, что ICE убило двух американцев во время протестов. Это еще больше настроило общество против миграционной службы. Как следствие – демократы начали постепенно вырываться вперед в рейтингах. А промежуточные выборы в Конгресс состоятся уже в ноябре 2026 года.

Демократы вырываются вперед. И это не из-за того, что люди начали говорить, что они на демократов. Нет, меньше людей говорит, что проголосует за республиканцев. Американцы недовольны миграционной службой. Это может повлиять на промежуточные выборы,

– отметила Филипенко.

Протесты против ICE в США: коротко