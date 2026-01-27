Начало 2026 года сделало миграционную политику США одной из самых взрывных внутренних тем. За несколько недель силовые операции федеральных агентов ICE привели к гибели двух человек, массовых протестов в крупных американских городах и открытого конфликта между Белым домом и властью на местах.

То, что администрация Трампа пытается продать как восстановление контроля над нелегальной миграцией, все чаще воспринимается частью общества как силовое навязывание федеральной воли тем штатам и городам, которые находятся в оппозиции к Белому дому.

24 Канал проанализировал проблемы, которые вызывают масштабные антимигрантские рейды агентов ICE, протесты против их деятельности в крупных американских городах. И выяснил все ли сторонники Трампа поддерживают подобные силовые методы и какое влияние это окажет на предстоящие промежуточные выборы в Соединенных Штатах.

Помог разобраться в деталях внутренней американской ситуации директор Центра международных исследований и доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик.

К теме Это абсолютный беспредел: смогут ли протесты в США обуздать нрав Трампа

Агенты ICE убили уже двух человек: почему американцы протестуют против антимигрантской политики Белого дома?

Обновленная агрессивная миграционная политика президента США Дональда Трампа вышла за пределы публичных дискуссий и политических скандалов и привела к первым смертельным случаям. Менее чем за три недели федеральные агенты, привлеченные к операциям по "соблюдению иммиграционного законодательства", стали фигурантами двух летальных инцидентов, что в итоге вызвало волну протестов против произвола силовиков и политики Белого дома.

Первый случай произошел в начале января в Миннеаполисе, когда во время очередного рейда агентов ICE (Immigration and Customs Enforcement), который администрация Трампа описывала как часть большой операции по выявлению нелегальных мигрантов и преступников, была застрелена гражданка США Рене Николь Гуд.

Обстоятельства инцидента сразу вызвали волну споров в сети, ведь, согласно официальным заявлениям, женщина якобы угрожала жизни одного из агентов, и тот был вынужден применить оружие для самозащиты. Зато свидетели убийства и видео с места происшествия ставят под сомнение эту версию и указывают на то, что агент превысил полномочия, и это в конце концов привело к смерти женщины.



Протесты против деятельности ICE в Миннеаполисе, штат Миннесота / Фото Associated Press

Уже через несколько часов после появления этой новости в Миннеаполисе и соседних городах начались протесты, которые быстро переросли из локальных пикетов в многодневные акции с требованиями расследования этого дела и остановки самих антимигрантских рейдов. Впоследствии митинги охватили еще несколько крупных городов в США, в частности Лос-Анджелес, Чикаго, Портленд и Нью-Йорк.

Стоит заметить, что операция в Миннесоте – известная как "Operation Metro Surge" – была одним из самых масштабных антимигрантских рейдов в истории США. В штат направили около 3 000 агентов ICE и Пограничного патруля США, что в разы превышает количество местных полицейских подразделений.



Такое количество федеральных агентов значительно превышает подобные масштабные операции в других крупных городах, как Чикаго или Нью-Йорк, что в конце концов создало эффект некоего "силового присутствия" федеральной власти в Миннеаполисе и пригороде. Только по официальным данным, в рамках операции уже было арестовано около 2 400 человек, а федеральные службы заявляли о тысячах зафиксированных случаев нарушений миграционного законодательства.

Местные власти в Миннеаполисе и на уровне штата прямо дистанцировались от действий ICE, обвиняя Белый дом в отсутствии должной координации с местными муниципальными службами и правоохранительными органами. Мэр Миннеаполиса и губернатор Миннесоты открыто критиковали операцию, описывая ее как чрезмерно милитаризованную и такую, которая скорее несет угрозу местному населению, чем обеспечивает соблюдение американских законов.

Это лишь усилило ощущение конфликта между федеральным центром и регионами, где местные власти видят в действиях ICE попытку демонстрации силы против политических оппонентов.

Владимир Дубовик директор Центра международных исследований Да, действительно, наиболее активные силовые действия федерального правительства происходят именно в штатах и городах где доминируют демократы, поэтому можно говорить, что это определенное средство давления. Но сейчас получается, что оно потопит противоположные результаты. Несоблюдение определенных прав и свобод также вызывает недовольство многих.

Этот конфликт особенно четко проявился в публичных заявлениях, когда республиканские чиновники из Вашингтона и сторонники администрации Трампа настаивают, что масштабная операция является оправданным ответом на "беспорядок" на границах и в тех городах, где постоянно растет преступность и активно используются лазейки в миграционных законах.

Они утверждают, что жесткие меры – это необходимость для восстановления порядка, и что критика местных властей и подстрекательство населения к протестам только помогает преступникам избегать правосудия.

И наоборот, местные демократы и правозащитники подчеркивают, что операция в Миннеаполисе чрезвычайно опасна для граждан. Школы были вынуждены переходить на дистанционное обучение, местные бизнесы закрывались, а жители часто боялись выходить на улицу - даже те, кто не имел отношения к миграционным правонарушениям.

Впрочем, в конце концов протесты пошли на спад, и когда казалось властям удалось вырулить ситуацию из-под общественного гнева без лишнего политического вреда, – произошел второй аналогичный инцидент, что сподвигло новую волну в протесты и усилило недовольство деятельностью агентов ICE.

24 января федеральные агенты застрелили Алекса Претти во время конфликта, который, по данным следствия, возник во время проверки документов у других лиц. Сам Претти при этом также был гражданином США. Этот случай мгновенно разрушил главный аргумент сторонников жесткой миграционной линии о том, что силовые действия направлены исключительно против нелегалов.

Для протестующих это стало очевидным доказательством того, что масштабы, и, главное, – методы подобных операций создают риски для любого, независимо от гражданства.

Общественные активисты, местные политики и правозащитники отмечают,, что массовые рейды превращают целые районы в зоны силового контроля, где риск ошибки или чрезмерного применения силы резко возрастает. В ответ на это в Миннеаполисе появились так называемые группы наблюдателей, которые документируют действия агентов и оказывают юридическую помощь семьям задержанных.

В конце концов, миграционная политика США больше не ограничивается исключительно контролем границ, а все больше демонстрирует внутренние политические споры в самих Соединенных Штатах. То есть речь уже не только о нелегальных мигрантах как таковых, это скорее дополнительная попытка федерального правительства продемонстрировать свою силу и контроль в оппозиционных городах и штатах, которые открыто критикуют действия Белого дома.

Применение вооруженных структур в таком контексте размывает грань между борьбой с нелегальной миграцией и демонстрацией силы, делая миграционную политику удобным основанием и инструментом политического давления внутри страны.

Насколько острая проблема нелегальной миграции в США: что показывают опросы?

Зато аргументы сторонников борьбы с нелегальной миграцией тоже вполне понятны, и на сегодня это остается реальной проблемой для США, и в особенности для приграничных штатов. По данным Погранично-таможенной службы США, в последние годы количество незаконных пересечений на южной границе США достигало миллионов людей в год, создавая давление на пограничные службы, систему приютов и местные бюджеты.

Зато согласно официальной статистике, в течение 2025 года количество таких случаев было уменьшено на около 70%.

В этом контексте, ICE выполняет функцию некоего "внутренней границы". Агентство отвечает за выявление нелегалов уже непосредственно в глубине американской территории с последующей депортацией тех, кому в убежище было отказано.



В то же время ICE активно сотрудничает с другими американскими правоохранителями, чтобы выявить, когда нарушение миграционного законодательства сочетается с реальными уголовными преступлениями задержанного.

Владимир Дубовик директор Центра международных исследований Проблема нелегальных мигрантов в Америке вполне реальна. Но только такими силовыми мерами ее вряд ли можно решить. Здесь нужна реформа законодательства, видимо предоставление легального статуса многим из них. Об этом раньше говорили представители обеих партий, в том числе и республиканцы, как вот, скажем, президент Джордж У. Буш или сенатор Маккейн. Но сейчас в стране такая поляризация, что найти общую позицию вряд ли удастся.



Агенты ICE проводят задержание подозреваемого в нарушении миграционного законодательства США / Фото Associated Press

Однако в обоих лагерях, как среди сторонников борьбы с миграцией, так и среди оппонентов – часто возникает недовольство самими методами, которые используют агенты ICE. По данным Reuters, только в первые дни 2026 года в системе содержания этой службы умерли по меньшей мере четыре мигранта, что снова поставило вопрос об условиях в которых их размещают после задержания.

Дополнительное напряжение создали решение администрации сократить финансирование нагрудных камер и в целом ослабить механизмы внутреннего контроля за действиями агентов. Такой шаг правозащитники расценили как попытку уменьшить прозрачность именно в тот момент, когда силовые операции масштабируются и приводят к летальным случаям уже среди американских граждан.



Около 77% всех мигрантов старше 16 лет имеют работу или находятся в процессе поиска / Источник Brooking Institution

В дополнение, исследования Brookings Institution показывают, что массовые депортации или резкое усиление антимигрантских рейдов имеют и определенные экономические последствия. В отдельных секторах экономики фиксируется дефицит рабочей силы и прогнозируется замедление роста ВВП в среднесрочной перспективе. В конце концов, миграционная политика администрации Трампа может подорвать экономическую стабильность, которую он и его администрация декларируют как свой основной приоритет.

Подытожить впечатление американского общества от деятельности ICE помогает опрос Pew Research Center. Согласно их данным, значительная часть американцев (около 51% населения) действительно соглашается с необходимостью депортации людей, находящихся в США нелегально, но в то же время те же люди считают, что администрация заходит слишком далеко в методах реализации этой политики.

Такие цифры частично объясняют массовость этих протестов, ведь требования не сводятся только к радикальному отторжению всех контролирующих функций государства, они скорее критикуют чрезмерность и непрозрачность силовых действий, которые все чаще становятся частью повседневной жизни в американских городах – особенно в тех, традиционно считавшихся "безопасными для мигрантов".

Недовольство растет: как могут повлиять протесты против ICE на предстоящие выборы?

Протесты против деятельности ICE возникли в очень чувствительный для американской политики момент – накануне нового предвыборного цикла и подготовки к промежуточным выборам осенью 2026 года. И хотя тема мигрантов традиционно позволяет мобилизовать правый республиканский электорат, последние события показали, что именно методы реализации жесткой политики могут стать для администрации Дональда Трампа и всей Республиканской партии политически очень болезненными.



Согласно опросу, 59% взрослых республиканцев поддерживают применение силы для борьбы с нелегалами

Опросы Reuters/Ipsos фиксируют противоречивую картину, когда с одной стороны, значительная часть взрослых американцев поддерживает усиление контроля над нелегальной миграцией как таковой, но с другой – поддержка резко проседает, когда речь заходит о масштабных рейдах с применением огнестрельного оружия и непосредственных рисках для граждан США.

Опрос показал, что даже среди республиканцев нет полного единства в этом вопросе, то есть большая часть избирателей соглашается с целью Белого дома, но в то же время обеспокоена всплеском насилия и отсутствием надлежащего контроля за действиями агентов.

Владимир Дубовик директор Центра международных исследований Изначально, год назад, большинство американцев благоприятно относились к планам Трампа предпринимать решительные действия для борьбы с нелегальными мигрантами, особенно такими из них кто был замечен в противоправной деятельности. Но то какой характер этот процесс приобрел сегодня, вызывает все больше неприятия со стороны общественности. Это в частности касается независимых избирателей. Даже среди республиканцев в последние дни было слышно критические замечания, поэтому Трамп скорее всего попытается как-то снять напряжение и нивелировать эту критику.

В то же время демократы абсолютным большинством выступают против масштабных депортаций и тем более против методов, которые используют агенты ICE. Собственно, именно сторонники Демократической партии и является главной движущей силой на протестах против деятельности федеральных агентов.

Гораздо более сложная ситуация среди независимых избирателей, и это является ключевой проблемой для республиканцев на предстоящих мидтермах. Именно эти группы населения – жители пригородов, мегаполисов и молодежь – традиционно решают судьбу конкурентных штатов на выборах, и они так же недовольны насилием на улицах, вызванным агентами ICE.



Масштаб протестов продолжает увеличиваться, несмотря на жесткие погодные условия / Фото Associated Press

Политический риск для Белого дома заключается в том, что иммиграционная политика все меньше выглядит как вопрос "порядка", и все больше походит на прямой конфликт между федеральным центром и местными властями. Использование вооруженных федеральных агентов в штатах и городах, которые открыто находятся в оппозиции к администрации, усиливает нарратив о чрезмерной централизации и силовом давлении.

Владимир Дубовик директор Центра международных исследований Информационный фон сейчас неблагоприятный для президента. Он это чувствует, поэтому будут коррективы, в частности классический способ – обвинить определенных подчиненных в ошибках. Удастся ли успокоить ситуацию? От этого и будет зависеть дальнейшее влияние этого вопроса на политический процесс – как на местном, региональном так и общенациональном уровнях.

Для оппонентов республиканцев это создает удобную картинку для будущей кампании, когда американцы будут вынуждены выбирать не "за" или "против" контроля за границей и миграцией, а они "за" или "против" вмешательства федерального правительства в местное самоуправление.



В то же время сами республиканцы в своей стратегии ставят на другую сторону миграционного вопроса. Они пытаются мобилизовать избирателей из-за страха хаоса, роста преступности и потери контроля над охраной общественного порядка.

Проблема в том, что кадры с протестов и расследования смертельных инцидентов с привлечением ICE размывают этот месседж, переводя фокус с мигрантов на действия самого государства, когда именно вмешательство правительства создает больше проблем и опасности, чем было до этого. В конце концов, к предстоящим выборам это может сыграть против администрации Трампа в ключевых штатах, где электорат одновременно хочет "порядка", но не готов платить за него ощущением постоянной угрозы в собственных городах.