Об этом Шифф заявил прямо перед выступлением президента Америки, передает 24 Канал.

Как сенатор прокомментировал действия Трампа?

В своей речи сенатор отметил, что американский народ заслуживает правды. По его словам за прошлый год США не приблизились к созданию более совершенного союза, а внутренние споры только усилились.

Шифф обвинил Трампа в попытках вернуть страну назад, в обратном от прогресса направлении, а также разделить народ и подорвать доверие к государственным институтам. Сенатор указал на действия Трампа в отношении союзников США, включая Канаду, Германией, Францией, Великобританией и Данией, и на сомнение американского президента придерживаться коллективной обороны в рамках НАТО.

По мнению Шиффа, президент поставил под сомнение давние обязанности США по безопасности, одновременно восхваляя Орбана, Путина и других диктаторов. Это привело к ослаблению доверия союзников и росту уверенности противников.

Сенатор также предупредил, что такая политика Трампа может спровоцировать серьезный кризис внутри страны и изолировать США на международной арене.

Он (Трамп – 24 Канал) сделал нас слабее за рубежом, более разделенными внутри страны, такими, что заслуживают меньше доверия, менее безопасными и менее свободными, чем в начале своей каденции,

– резюмировал Шифф.

