Об этом Шифф заявил прямо перед выступлением президента Америки, передает 24 Канал.
Как сенатор прокомментировал действия Трампа?
В своей речи сенатор отметил, что американский народ заслуживает правды. По его словам за прошлый год США не приблизились к созданию более совершенного союза, а внутренние споры только усилились.
Шифф обвинил Трампа в попытках вернуть страну назад, в обратном от прогресса направлении, а также разделить народ и подорвать доверие к государственным институтам. Сенатор указал на действия Трампа в отношении союзников США, включая Канаду, Германией, Францией, Великобританией и Данией, и на сомнение американского президента придерживаться коллективной обороны в рамках НАТО.
По мнению Шиффа, президент поставил под сомнение давние обязанности США по безопасности, одновременно восхваляя Орбана, Путина и других диктаторов. Это привело к ослаблению доверия союзников и росту уверенности противников.
Сенатор также предупредил, что такая политика Трампа может спровоцировать серьезный кризис внутри страны и изолировать США на международной арене.
Он (Трамп – 24 Канал) сделал нас слабее за рубежом, более разделенными внутри страны, такими, что заслуживают меньше доверия, менее безопасными и менее свободными, чем в начале своей каденции,
– резюмировал Шифф.
Действиями Трампа недовольны и военные США
Начало совместной с Израилем операции против Ирана вызвало бурю неоднозначных реакций, как внутри страны, так и на международной арене.
Американские войска сейчас сообщают о низком моральном духе и разочаровании бойцов. Армия сталкивается с проблемами из-за недостаточного уровня защиты и просчетов в планировании.
Удары иранской баллистики и БпЛА имеют серьезные последствия, которые в дальнейшем могут дестабилизировать ситуацию.
В последнее время солдаты все чаще обращаются об отказе от службы по убеждениям.