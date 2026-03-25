Про це Шифф заявив прямо перед виступом президента Америки, передає 24 Канал.

Як сенатор прокоментував дії Трампа?

У своїй промові сенатор наголосив, що американський народ заслуговує на правду. За його словами за минулий рік США не наблизились до створення більш досконалого союзу, а внутрішні суперечки лише посилились.

Шифф звинуватив Трампа у спробах повернути країну назад, у зворотному від прогресу напрямку, а також розділити народ та підірвати довіру до державних інститутів. Сенатор вказав на дії Трампа щодо союзників США, включно із Канадою, Німеччиною, Францією, Великою Британією та Данією, і на сумнів американського президента дотримуватись колективної оборони в рамках НАТО.

На думку Шиффа, президент поставив під сумнів давні безпекові обов'язки США, водночас вихваляючи Орбана, Путіна та інших диктаторів. Це призвело до послаблення довіри союзників та зростання впевненості противників.

Сенатор також попередив, що така політика Трампа може спровокувати серйозну кризу всередині країни та ізолювати США на міжнародній арені.

Він (Трамп – 24 Канал) зробив нас слабшими за кордоном, більш розділеними всередині країни, такими, що заслуговують менше довіри, є менш безпечними та менш вільними, ніж на початку своєї каденції,

– резюмував Шифф.

