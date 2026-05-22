Хоча політика Трампа щодо Тайвань викликає занепокоєння, США залишаються ключовим союзником для острова. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу сказала ексречниця президента Тайваню Колас Йотака.

Як у Тайвані оцінили зустріч Трампа і Сі?

Колас Йотака фактично підкреслила, що для таких держав, як Тайвань і Україна, питання партнерства зі США є не вибором, а необхідністю, оскільки обидві країни мають поруч потужних і ворожо налаштованих сусідів. У випадку України це Росія, а для Тайваню – це Китай.

На її думку, американська політика може змінюватися залежно від адміністрації – демократичної чи республіканської, однак для менших держав важливо підтримувати відносини з обома політичними таборами у США, щоб зменшувати ризики залежності від однієї команди у Білому домі.

Колас Йотака також наголосила, що співпраця зі Сполученими Штатами залишається критично важливою для Тайваню, зокрема у сфері безпеки та постачання озброєння. При цьому вона звернула увагу на те, що тайванське суспільство уважно стежить за будь-якими можливими домовленостями між Вашингтоном і Пекіном і часто реагує на це з занепокоєнням через невизначеність.

На думку ексречниці президента Тайваню, адміністрація Трампа має усвідомити, що Сі Цзіньпін – не хороша людина, як про те багато разів казав президент США.

Насправді це страшна людина. Американці мають це зрозуміти. Як і Путін – він дуже страшний. Він може бомбити Київ, як це було два дні тому, просто щоб бачити, як гинуть люди. Сі Цзіньпін може бути навіть гіршим. Ви просто не знаєте, чого від нього чекати. Це дуже страшна людина. Тому він точно не той, кого Трамп чи його адміністрація повинні називати хорошим лідером,

– заявила Колас Йотака.

Водночас вона визнала, що США, як велика держава, часто будують відносини з Китаєм через призму економічних інтересів і прагматичних угод. Однак, на її переконання, окрім геополітики й бізнесу, важливим залишається питання прав людини та права суспільств, зокрема тайванського, жити в умовах демократії.

Йотака підсумувала, що саме збереження демократичного устрою є ключовим прагненням тайванців і базовою цінністю, яку, на її думку, міжнародні партнери мають враховувати у своїй політиці.

Що відомо про візит Трампа до Китаю?

13 – 15 травня Дональд Трамп зробив триденний візит до Китаю. Це була перша така поїздка з 2017 року.

Після візиту Трампа до Китаю на Тайвані зросло занепокоєння через його заяви про острів. У інтерв'ю Fox News він попередив Тайвань, що проголошення незалежності є ризикованим кроком, і фактично дав зрозуміти, що США не хочуть ескалації конфлікту з Китаєм.

Як пояснюють аналітики, зокрема президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, для Пекіна Тайвань є не просто територією, а питанням престижу та основою ідеї "національного відродження". Тому відмова від претензій на острів або провал спроб його контролю може вдарити по легітимності Комуністичної партії Китаю.

Водночас США, за оцінками експертів, не можуть повністю відійти від Тайваню, оскільки він є ключовим елементом безпеки в Азії і частиною так званого "першого острівного ланцюга" стримування Китаю (разом із Японією, Південною Кореєю та Філіппінами).

Попри заяви та непередбачувану риторику Дональда Трампа, стратегічна лінія США щодо Тайваню навряд чи кардинально зміниться.