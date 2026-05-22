Хотя политика Трампа в отношении Тайвань вызывает беспокойство, США остаются ключевым союзником для острова. Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала сказала экс-советник президента Тайваня Колас Йотака.

Как в Тайване оценили встречу Трампа и Си?

Колас Йотака фактически подчеркнула, что для таких государств, как Тайвань и Украина, вопрос партнерства с США является не выбором, а необходимостью, поскольку обе страны имеют рядом мощных и враждебно настроенных соседей. В случае Украины это Россия, а для Тайваня – это Китай.

По ее мнению, американская политика может меняться в зависимости от администрации – демократической или республиканской, однако для меньших государств важно поддерживать отношения с обоими политическими лагерями в США, чтобы уменьшать риски зависимости от одной команды в Белом доме.

Колас Йотака также отметила, что сотрудничество с Соединенными Штатами остается критически важным для Тайваня, в частности в сфере безопасности и поставок вооружения. При этом она обратила внимание на то, что тайваньское общество внимательно следит за любыми возможными договоренностями между Вашингтоном и Пекином и часто реагирует на это с беспокойством из-за неопределенности.

По мнению экс-советницы президента Тайваня, администрация Трампа должна осознать, что Си Цзиньпин – не хороший человек, как о том много раз говорил президент США.

На самом деле это страшный человек. Американцы должны это понять. Как и Путин – он очень страшный. Он может бомбить Киев, как это было два дня назад, просто чтобы видеть, как гибнут люди. Си Цзиньпин может быть даже хуже. Вы просто не знаете, чего от него ждать. Это очень страшный человек. Поэтому он точно не тот, кого Трамп или его администрация должны называть хорошим лидером,

– заявила Колас Йотака.

В то же время она признала, что США, как великая держава, часто строят отношения с Китаем через призму экономических интересов и прагматических соглашений. Однако, по ее убеждению, кроме геополитики и бизнеса, важным остается вопрос прав человека и права обществ, в частности тайваньского, жить в условиях демократии.

Йотака подытожила, что именно сохранение демократического строя является ключевым стремлением тайваньцев и базовой ценностью, которую, по ее мнению, международные партнеры должны учитывать в своей политике.

Что известно о визите Трампа в Китай?

13 – 15 мая Дональд Трамп совершил трехдневный визит в Китай. Это была первая такая поездка с 2017 года.

После визита Трампа в Китай на Тайване возросло беспокойство из-за его заявлений об острове. В интервью Fox News он предупредил Тайвань, что провозглашение независимости является рискованным шагом, и фактически дал понять, что США не хотят эскалации конфликта с Китаем.

Как объясняют аналитики, в частности президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, для Пекина Тайвань является не просто территорией, а вопросом престижа и основой идеи "национального возрождения". Поэтому отказ от претензий на остров или провал попыток его контроля может ударить по легитимности Коммунистической партии Китая.

В то же время США, по оценкам экспертов, не могут полностью отойти от Тайваня, поскольку он является ключевым элементом безопасности в Азии и частью так называемой "первой островной цепи" сдерживания Китая (вместе с Японией, Южной Кореей и Филиппинами).

Несмотря на заявления и непредсказуемую риторику Дональда Трампа, стратегическая линия США в отношении Тайваня вряд ли кардинально изменится.