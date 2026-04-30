Япония постепенно пересматривает свою послевоенную модель безопасности на фоне обострения ситуации в регионе и роста влияния и агрессивных намерений Китая. Говорится о широкой трансформации подхода к обороне страны, что включает новые правила экспорта вооружений и даже переосмысление своей роли в поддержке союзников по региону.

24 Канал проанализировал изменения в Японии по экспорту летального оружия, оценил реакцию союзников и противников Токио, а также выяснил стоит ли ожидать прямого взаимодействия в оборонной отрасли между Украиной и Японией.

Разобраться в сложных процессах обновленной политики Токио помог бывший дипломат, публицист, редактор Укринформа и один из немногих японских экспертов, кто уже более 10 лет системно рассказывает об Украине на японском языке – Хирано Такаши.

Читайте также Япония готовится отражать атаки "Шахедов"? В Terra Drone рассказали, как поможет боевой опыт Украины

Почему Япония разрешила экспорт летального оружия?

Долгое время Япония оставалась самым интересным исключением среди развитых государств в области обороны. Страна с чрезвычайно сильной экономикой, развитым технологическим сектором и при этом фактически нулевым присутствием на глобальном рынке вооружений. Впрочем, похоже, что избранная несколько месяцев назад премьер Санаэ Такаичи решила эту позицию радикально изменить.



Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи / Фото AFP

Решение правительства Такаичи фактически демонстрирует одну из ключевых норм, установленных в Японии по завершению Второй мировой войны, а именно ограничения на экспорт летального оружия. Кабинет министров одобрил новую систему, которая разделяет оборонную продукцию на "летальную" и "нелетальную" и открывает возможность продажи первой союзникам, которые имеют с Японией соответствующие соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий, и исключительно по согласованию Совета нацбезопасности Японии.

Решение Санаэ Такаичи и ее правительства до сих пор вызывает споры в японском обществе, и согласно различным опросам общественного мнения, около 50% японцев выступают против этого решения. Ранее экспорт был ограничен всего пятью конкретными категориями, которые использовались в основном в поисково-спасательных операциях или разминировании. Теперь эти рамки отменены, что открывает путь для поставки кораблей, самолетов, ракет и других оборонных систем.

Впрочем, некоторые ограничения формально остаются, частности до сих пор действует прямой запрет на продажу оружия странам, находящимся в состоянии конфликта, то есть ожидать резких изменений в отношении Украины пока не стоит. Однако даже здесь правительство Такаичи оставило себе пространство для маневра, предусмотрев "исключительные обстоятельства", когда этот запрет может не учитываться, если речь идет о национальной безопасности самой Японии.

Собственно, основанием для таких острых решений стало ухудшение ситуации безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности наращивание влияния Китая и усиление угроз со стороны КНДР. Японский журналист Такаши Хирано прямо указывает на отставание Японии в военном отношении, что также прямо влияет на способность страны к самообороне.

К теме Как война меняет Японию и почему поддержка Украины – это больше, чем оружие: интервью с Такаши Хирано

Хирано Такаши Бывший дипломат, публицист, редактор "Укринформ" Раньше Япония фактически была самой мощной силой в регионе – даже несмотря на юридические ограничения по армии. Но сегодня ситуация совсем другая. Япония уже уступает Китаю, который быстро наращивает военный потенциал и не исключает силового сценария в отношении Тайваня. Игнорировать это Япония просто не может, потому что речь идет о рисках для всего региона. Поэтому это не только об экспорте оружия – это в целом об изменении подхода к безопасности.



При правлении Ким Чен Ына с 2011 года количество ракетных испытаний в КНДР увеличилось почти втрое / Фото AFP

В то же время, Северная Корея продолжает ракетные испытания, и фактически запускает баллистику в сторону Японии. Ракеты во время этих учений, конечно, падают в море, однако часто в опасной близости от японского побережья. Российское вторжение в Украину при этом прямо демонстрирует, что полномасштабные конфликты уже давно вышли за пределы теоретических расчетов и превратились в реальную угрозу, которую надо учитывать уже сейчас.

Изменилась также международная обстановка в целом, что требует большего количества вооружений. Войны в Украине и Иране смещают и отвлекают ресурсы Запада, и часто за счет поставок в Азию. Рассчитывать исключительно на американский или европейский ВПК сегодня рискованно, следовательно Япония стремится за счет открытия экспорта расширить и модернизировать собственные производства, которые ранее закрывали исключительно внутренний спрос.

Хирано Такаши Бывший дипломат, публицист, редактор "Укринформ" Очень важный момент, что Япония не пытается действовать полностью самостоятельно или отказываться от союзников. Речь идет о дополнении существующих гарантий безопасности. Потому что в нынешней ситуации в регионе только на союзы полагаться уже недостаточно – поэтому Токио ищет дополнительные инструменты сдерживания.

В этом смысле Япония движется по логике, которую уже давно используют США и европейские страны, когда оборонная промышленность перестала быть прихотью или чем-то на "черный день". Сегодня вокруг этого крутится львиная доля общего технологического прогресса, а развитый ВПК также зафиксировался как инструмент более широкого геополитического влияния.

Токио прямо формулирует свое намерение, как экспорт техники "странам-единомышленникам", формируя сеть партнерств в регионе и на Западе. Речь уже идет о 17 странах, в частности Филиппинах, Индонезии, а также Австралии с которой на прошлой неделе Токио подписало крупное соглашение на поставку военной техники, фактически крупнейшую в современной истории страны.

Стоит ли Украине ожидать вооруженной поддержки от Японии?

Европа отреагировала на разворот Японии в вопросе экспорта оружия быстро и крайне положительно. Европейцы вообще не видят в этом опасного "милитаризма", и даже наоборот рассматривают Токио как еще одного ключевого игрока, способного разгрузить перегретую систему безопасности Запада.

Среди ключевых причин – война России против Украины, а также США и Израиля против Ирана, которые быстрым темпом исчерпывают производственные возможности Вашингтона. Сегодня глобальный спрос на оружие настолько высок, что союзникам приходится искать альтернативных поставщиков. В этом контексте Япония уже не просто очередной экспортер, а потенциально – критический.

Германия, Франция, США и региональные партнеры открыто приветствовали изменение японской политики, подчеркивая, что она "усиливает коллективную оборону". Париж пошел еще дальше, и прямо заявил, что приветствует в изменении экспортной политики Японии совершенствование "стратегической автономии".

Впрочем, для Украины ситуация до сих пор остается в подвешенном состоянии. Япония имеет большое производство ракет к американским системам ПВО Patriot, критически важных для защиты от российской баллистики, однако поставлять их не может даже при новом законодательстве.

Более того, в отличие от 17 стран парттнеров, Украина до сих пор не имеет с Японией соглашения о трансфере оборонного оборудования и технологий.

Хирано Такаши Бывший дипломат, публицист, редактор "Укринформ" Теоретически существует исключение – если Совет национальной безопасности Японии признают ситуацию "особой" и примут соответствующее политическое решение. Но это очень узкое окно возможностей, и японское правительство в таких вопросах действует максимально осторожно. Рассчитывать на это как на реалистичный сценарий – сложно.

Зато Хирано Такаши подчеркивает, что в перспективе ситуация может измениться, в частности, вспоминает заявление заместителя председателя Офиса Президента Игоря Жовквы, который прямо заявил, что работа над подписанием соответствующего соглашения уже идет. И несмотря на то, что со стороны Японии пока не прозвучало соответствующего подтверждения, сам факт такого заявления на высоком уровне позволяет надеяться на реальные изменения в сотрудничестве между Киевом и Токио в оборонной отрасли.



Игорь Жовква выступает на VI форуме Украина-Япония, 4 февраля 2026 года / Фото Центр "Новая Европа"

В этом случае речь идет не только о помощи Украине как таковой, где Япония уже сегодня занимает первые позиции в гуманитарных сферах и нелетальном оборудовании. Сегодня украинские дроны являются безусловным лидером на рынке оружия, а сам Жовква также ранее заявлял о заинтересованности со стороны Японии в украинских разработках, в частности морских беспилотниках.

Однако, переговоры могут длиться еще очень долго, а сама финализация соглашения – затянуться, если не возникнет насущной критической необходимости здесь и сейчас. Итак Украина вряд ли напрямую получит оружие от Японии в ближайшее время. С другой стороны, Токио может впоследствии решиться осуществить опосредованные поставки через Европу или же принять прямое участие в финансировании европейских программ по военной поддержке Украины, вроде PURL.

В то же время, отношения между Японией и Украиной не стоят на месте. Хирано Такаши обращает внимание на подписание межгосударственного соглашения о защите информации и отмечает, что это может стать первым шагом на пути к дальнейшему расширению сотрудничества между Украиной и Японией.

Хирано Такаши Бывший дипломат, публицист, редактор "Укринформ" Речь идет о чувствительной, в частности разведывательной, информации, касающейся военной сферы. Это очень хороший шаг со стороны Японии, который в значительной степени отвечает ее интересам, ведь она заинтересована получать такие данные от Украины. Украина, со своей стороны, готова к сотрудничеству и имеет основания рассчитывать на большее в ответ. Насколько Япония готова идти дальше – открытый вопрос. Но само соглашение уже создает важную базу для будущего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Как реагирует Китай и как это повлияет на планы Пекина по Тайваню?

Реакция Пекина на изменения в японские законы об экспорте оружия была мгновенной и предсказуемо – крайне негативной. Китайский МИД заявил о "серьезной обеспокоенности" и обвинил Токио в отходе от исключительно "оборонной политики". Китай прямо обвиняет Японию в том, что страна решила двигаться к новому "милитаризму" и даже провел аналогию с имперским прошлым Токио.

Китай настолько громкий относительно решения Японии не только из-за определенной дипломатической рефлексии. Пекин также видит в этом один из элементов более широкой картины, когда союзники США постепенно перестраивают свою оборонную политику для сценария долгосрочного сдерживания китайских амбиций в регионе.

Япония для Пекина перестает быть неким пассивным тылом для американцев, и превращается в мощную военную силу, способную действовать самостоятельно. Особенно это касается так называемой первой островной цепи – стратегической дуги от Японии через Тайвань до Филиппин, которая фактически ограничивает выход китайского флота в Тихий океан.

Интересно, что как Китай, так и Япония прямо связывают эти изменения с Тайванем. Еще раньше Санаэ Такаичи прямо заявляла, что блокада острова может рассматриваться как угроза существованию Японии, а следовательно как основание для прямого участия японских сил обороны в защите острова.

Интересно Железная леди Японии: кто такая Санаэ Такаичи, которая стала первой женщиной-премьером, и что изменится для Украины



С 2022 года Китай отрабатывает на военных учениях полную блокаду Тайваня / Источник Focus Taiwan

Для Китая это, конечно, самая большая красная линия. Любое расширение роли Японии в потенциальном тайваньском сценарии автоматически повышает ставки и риски. И именно здесь изменения в экспортной политике приобретают новое значение, ведь они создают инструмент, с помощью которого Япония может поддерживать партнеров не только политически или экономически, но уже и материально, в военном отношении.

Впрочем, несмотря на резкие заявления китайских дипломатов очень важно не переоценивать драматизм момента. Япония не осуществляет какого-то резкого "скачка" к милитаризации. Скорее речь идет о постепенной эволюции, которая длится как минимум со времен премьера Синдзо Абэ. В этом контексте реформы Такаичи скорее логическое продолжение курса на нормализацию оборонной политики, и отнюдь не ее революция. Впрочем, даже такой плавный переход имеет свои последствия.

Прежде всего, можно смело утверждать, что регион входит в фазу хоть медленной, но постоянной гонки вооружений. Япония увеличивает оборонные расходы, Китай уже тратит больше всех в регионе, Южная Корея наращивает собственные ракетные арсеналы, а страны Юго-Восточной Азии ищут новые источники поставок оружия. Все готовятся к потенциальному сценарию, который еще несколько лет назад считался маловероятным.

В то же время меняется и сама логика подхода к собственной безопасности. Если раньше Япония пыталась минимизировать свою роль в конфликтах, то теперь она строит систему сдерживания через сеть партнерства. Продажа оружия становится частью этой стратегии, определенной попыткой встроить другие страны в общую архитектуру безопасности.

И напоследок, постепенно растет риск взаимных недоразумений. Для Японии эти действия выглядят исключительно как оборонительные, то есть как прямая реакция на ситуацию в регионе. Китай на это смотрит как на наступление против своих собственных интересов, особенно в отношении Тайваня. Такая разница в восприятии ситуации часто становится причиной для реальной эскалации.



Премьер Японии Санаэ Такаичи во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем / Фото Xinhua

Именно здесь возникает ключевая опасность для всего регона, которая прямо возникает из любой гонки вооружений. Ведь даже если ни одна из сторон не планирует прямого конфликта, постоянное наращивание военного потенциала и демонстрация готовности дать отпор противнику постепенно сужают пространство для критической ошибки и увеличивают риск непредсказуемой эскалации.

Зато, опыт полномасштабного вторжения России в Украину, войны США и Израиля против Ирана и все последующие сопутствующие проблемы, в сочетании с более глубокой интеграцией Японии в обороноспособность союзников могут наоборот охладить агрессивные намерения Китая в отношении Тайваня или по крайней мере заставить их отсрочить.