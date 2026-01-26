Эксперт по публичным коммуникациям, публицист Юрий Богданов объяснил 24 Каналу, что внутреннее давление на Трампа ограничит его непопулярные идеи, что является положительным сигналом для Украины.

Позволят ли США Трампу перейти грань диктатуры?

Обратите внимание! В Миннеаполисе агент иммиграционной службы ICE на этой неделе застрелил 37-летнюю женщину во время протеста.

Особенно показательно, что протесты происходят именно в Миннесоте – традиционно консервативном штате, где более 90% населения – потомки древних мигрантов из Северной Европы.

Даже в штатах с минимальным количеством мигрантов и суровым климатом сотни тысяч людей выходят на улицы протестовать против действий миграционной службы, понимая, что это абсолютный произвол.

Это демонстрирует, что американское гражданское общество не позволит построить диктатуру, а Трампу придется быть значительно скромнее в своих экспериментах.

Все опросы демонстрируют, что только 7% американцев поддерживают бессмыслицу о Гренландии – это даже не большинство MAGA-трампистов, потому что на вопрос "зачем нам Гренландия?" нет рационального ответа. Это показывает уязвимость Трампа,

– подчеркнул Богданов.

Для Украины это абсолютно положительная ситуация, потому что максимальное давление на Трампа удерживает его от необдуманных действий, а воля американского народа – самый эффективный инструмент сдерживания.

Особенно важно, что протесты происходят в Миннесоте – богатом индустриальном штате, центре металлургии и добычи железной руды, который Трамп как сторонник американской индустриализации не может игнорировать.

"Такая позиция штата очень на пользу, в частности для стабилизации настроений американского президента и определенного возвращения его в чувства. Поэтому поддерживаем Миннесоту и Миннеаполис и надеемся, что убийца, который безосновательно застрелил беззащитную женщину, будет наказан, а американская демократия докажет, что существует не только в кино, но и в реальной жизни", – подытожил Богданов.

Что еще известно о ситуации в США?