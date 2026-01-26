Это удивило как Копенгаген, так и некоторых высокопоставленных чиновников США, которые работают с европейскими и НАТО. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников Reuters, такие шаги соответствуют привычной стратегии Трампа во внешней политике: решения часто принимаются узким кругом близких помощников и без участия традиционных экспертов по национальной безопасности. В частности, обсуждение новых тарифов для союзников и возможности применения силы в отношении Гренландии фактически координировались только Трампом и небольшой группой советников, среди которых были министр торговли Говард Лутник, вице-президент Джей Ди Вэнс и сенатор Марко Рубио.

Централизованный подход президента позволяет ему быстро продвигать собственные решения, но одновременно создает путаницу и напряженность в отношениях с союзниками. Например, во время интервью CNN 5 января заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер уклонился от прямого ответа на вопрос о военном захвате Гренландии после операции в Венесуэле. Такие комментарии вызвали обеспокоенность в Вашингтоне и среди союзников, а также в Конгрессе, где демократы и республиканцы выражали беспокойство из-за потенциального импичмента из-за применения силы в отношении Гренландии.

Впоследствии Трамп успокоил ситуацию: он отозвал угрозу тарифов для союзников и сообщил, что во время переговоров в Давосе договорился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о так называемых рамках будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. По словам источников, военные действия серьезно не рассматривались, но сама риторика нанесла ущерб доверию к США среди союзников.

Политолог Владимир Фесенко озвучил 24 Каналу мнение, что на такой разворот администрации Трампа также влияет тактика Европы, фондовые рынки в США и отношение американцев.

Аналитики отмечают, что такая персонализированная и централизованная политика Трампа повторялась не только по Гренландии, но и в переговорах с Россией о прекращении войны в Украине и в политике в отношении Сирии. Например, 28-пунктовый план по прекращению войны в Украине разрабатывался между спецпосланником Стивом Уиткоффом, зятем Джаредом Кушнером и российским посланником Кириллом Дмитриевым без широкого привлечения чиновников Госдепартамента и Совета национальной безопасности.

Похожим образом Трамп в мае неожиданно встретился с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа в Саудовской Аравии и отменил санкции США в отношении Сирии, оставив государственных служащих с ограниченными возможностями для влияния на решение. По данным источников, коммуникация между посланником США Томом Барраком и экспертами в Вашингтоне была эпизодической, а многие критические детали оставались вне поля зрения традиционных учреждений.

В Госдепартаменте отмечают, что несмотря на критику, в администрации работают преданные служащие, которые продвигают ключевые приоритеты президента, тогда как анонимные источники, жалующиеся прессе, не всегда обладают всем контекстом или здравомыслием для оценки внешнеполитических решений.

