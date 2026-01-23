На это есть ряд причин. Политолог Владимир Фесенко озвучил 24 Каналу мнение, что на это влияет тактика Европы, фондовые рынки в США и отношение американцев.

К теме Разговоров значительно больше, чем об Украине: какое решение по Гренландии предложили в Давосе

"Нет заявлений о том, что он решит проблему Гренландии военным путем. Такие заявления звучали раньше. Или предполагалось, что это возможно. Сейчас в Давосе Трамп сказал: "Нет, мы не собираемся решать эту проблему военным путем". Также он сдал назад в вопросе пошлин. Уже нет таможенных угроз в адрес европейских стран", – сказал он.

Что повлияло на риторику Трампа?

Владимир Фесенко отметил, что положительными являются результаты переговоров Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте, который является едва ли не самым успешным переговорщиком с лидером Штатов. Многим не нравилось, что он писал хвалебные письма американскому лидеру, однако, возможно, это дало результат.

Мне кажется, сейчас европейцы постепенно находят свою тактику отношений с Трампом. Кто-то занимает жесткую позицию, как Макрон, в определенной степени канцлер Германии Мерц, Великобритания в значительной степени. А кто-то договаривается с Трампом, как это делает Марк Рютте в некоторых ситуациях, президент Финляндии Александр Стубб. Это известная тактика "кнута и пряника",

– предположил он.

Есть лидеры, которые демонстрируют жесткую позицию, говорят Трампу "нет". Президент США вынужден реагировать, принимать это во внимание. Жесткая позиция значительной части Запада – это одна из причин, почему Трамп отказался от этих агрессивных планов по Гренландии и сейчас готов обсуждать компромиссные варианты.

Вторая причина – фондовые рынки в США. Они негативно отреагировали. Поэтому Трамп вынужден был это объяснять. Он – бизнесмен, поэтому всегда это учитывает. Для него это критерий, что надо изменить тактику.

Кроме того, влияют внутриполитические обстоятельства. Опросы в США свидетельствуют о том, что абсолютное большинство американцев, даже сторонников Трампа, республиканцев, не поддерживают идею с Гренландией, особенно военную операцию там.

Трамп вынужден это принимать во внимание. Особенно в контексте промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Полностью обновляется состав Палаты представителей и треть Сената. Трамп может потерять контроль хотя бы над одной из палат Конгресса США. Поэтому я думаю, он сейчас выбирает более гибкую тактику по Гренландии,

– объяснил политолог.

Какие могут быть компромиссы?

Как предположил Фесенко, Трамп мог устно договорились с Рютте о том, что будет расширено количество военных баз США в Гренландии, что остров будет частью этого "Золотого купола" Штатов. Говорится о новейшей современной системе противоракетной обороны. Возможно, и НАТО, и Дания на это согласятся.

На Кипре есть такой прецедент, что это суверенная территория, но фактически на территории военных баз действует частичный ограниченный суверенитет Великобритании. Нечто подобное может быть на военных базах США, за информацией о переговорах между Рютте и Трампом,

– отметил политолог.

Кроме того, по его словам, могут быть переговоры между Данией и США по военным базам, а также с участием НАТО. Возможно, американцы получат добычу определенных природных ресурсов на территории Гренландии. Это может быть тем компромиссом, который хотя бы на время снимет эту проблему. Однако вряд ли этот вопрос по Гренландии закрыт навсегда.

Трамп и Гренландия: последние новости