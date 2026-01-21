Об этом президент США заявил в Давосе.
Будут ли США применять военную силу для аннексии острова?
Во время общения со СМИ в Давосе Трамп сделал ряд заявлений по Гренландии., частности ответил на вопрос о применении военной силы на острове.
Наверное, это самое большое заявление, которое я хочу здесь сделать, потому что люди думают, что я буду прибегать к силе, но нет, я не буду этого делать. Ни в коем случае я не буду прибегать к силе. Все, что просит США, это Гренландия,
– сказал президент США.
В то же время Дональд Трамп отметил, что никто бы не смог остановить американскую армию, если бы это действительно произошло. "Я не обязан применять силу, я не хочу ее применять, я не буду применять силу", – добавил он.
Также лидер Штатов еще раз подчеркнул, что ни одна страна или даже группа стран, кроме США, не способна обеспечить безопасность Гренландии. В то же время от Трампа прозвучал ряд других заявлений, в частности:
- Гренландия – часть Северной Америки, это территория США.
- Я настаиваю на немедленных переговорах о покупке Гренландии.
- Мы отдали Гренландию Дании после Второй мировой войны. Это была большая глупость.
- Только США могут защитить этот гигантский массив суши, развивать его и улучшать и сделать так, чтобы это было хорошо для Европы, безопасно для Европы и хорошо для нас.
- Владение США Гренландией не представляет угрозы для НАТО.
Трамп хочет купить Гренландию: что известно?
Дональд Трамп заявил, что он заинтересован в покупке Гренландии. Он объясняет это тем, что только Штаты могут гарантировать безопасность в этом регионе, учитывая угрозы со стороны России и Китая.
Впрочем Дания не готова продать остров. А премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров стремится оставаться в составе Королевства Дания и не рассматривает присоединение к США.
Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что в американском обществе идеи Трампа не имеют значительной поддержки. А такие заявления Дональда Трампа являются частью более широкого изменения внешней политики США, которая ломает устоявшиеся подходы. Это создает дискомфорт не только для Европы, но и для России и Китая, особенно из-за борьбы за влияние в Арктике.