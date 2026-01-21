Про це президент США заявив у Давосі.

Чи застосовуватимуть США військову силу для анексії острова?

Під час пресконференції Трамп відповів на питання ЗМІ щодо застосування військової сили на острові.

Напевно, це найбільша заява, яку я хочу тут зробити, тому що люди думають, що я вдаватимуся до сили, але ні, я не буду цього робити. В жодному випадку я не вдаватимуся до сили. Все, що просить США, це Гренландія,

– сказав він.

Водночас Дональд Трамп зазначив, що ніхто б не зміг зупинити американську армію, якби це справді сталося. "Я не зобов'язаний застосовувати силу, я не хочу її застосовувати, я не буду застосовувати силу", – додав він.

Також лідер Штатів ще раз наголосив, що жодна країна чи навіть група країн, крім США не здатна забезпечити безпеку Гренландії. Водночас від Трампа прозвучала низка інших заяв, зокрема:

Гренландія — частина Північної Америки, це територія США;

Я наполягаю на негайних переговорах про купівлю Гренландії;

Ми віддали Гренландію Данії після Другої світової війни. Це була така дурня;

Тільки США можуть захистити цей гігантський масив суші, розвивати його і покращувати, і зробити так, щоб це було добре для Європи, безпечно для Європи й добре для нас;

Володіння США Гренландією не становить загрози для НАТО.

Трамп хоче купити Гренландію: що відомо?