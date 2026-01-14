Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Трампа у Truth Social.

Що нового сказав Трамп щодо Гренландії?

Звернувся Трамп до Данії від імені НАТО.

НАТО: Скажіть Данії, щоб вони негайно забралися звідси! Двох собачих упряжок недостатньо! Тільки США можуть це зробити!

– написав президент США.

Також журналісти поцікавилися у нього щодо бажання Гренландії залишитися з Данією та чи вважає це він остаточним рішенням. Саме таку позицію висловив гренландський прем'єр Єнс-Фредерік Нільсен 13 січня.

"Це їхня проблема. Я з ними не згоден. Я не знаю, хто він такий (прем'єр Нільсен – 24 Канал). Нічого про нього не знаю. Але для нього це буде великою проблемою", – пригрозив Трамп.

До слова, у своїй соцмережі американський президент також розмістив посилання на статтю Just The News.

У ній йдеться про те, що лідери Данії применшують загрозу для Гренландії з боку Росії та Китаю. Водночас данська розвідка нещодавно опублікувала оцінку, в якій прямо попередила про військові амбіції цих країн щодо Гренландії та Арктики, а також про їхню експансію навколо неї.

Там також пригадали, як Трамп заявляв, що США потребують Гренландії "з точки зору національної безпеки", стверджуючи, що заморожена автономна територія, що належить Данії, "покрита" російськими та китайськими кораблями.

Тоді високопоставлені данські чиновники швидко спростували заяви Трампа, стверджуючи, що поблизу Гренландії немає російських та китайських кораблів.

Але, як пише видання, у звіті "Перспективи розвідки 2025" про безпеку Королівства Данія, опублікованому у грудні, детально попереджалося, що "Китай готується до військової присутності в Арктиці", а Росія "використовує всі доступні інструменти для моніторингу та картографування вод між Гренландією, Ісландією, Фарерськими островами та Великою Британією".

Гренландія: останні новини