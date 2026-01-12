Про це пише 24 Канал із посиланням на допис спецпосланця США по Гренландії Джеффа Лендрі та відповідь посла Данії у США Єспера Мьоллера Серенсена.

Лендрі завив, що історичний контекст у відносинах між США, Данією та Гренландією має велике значення. За його словами, під час нацистської окупації Данії, саме Штати забезпечували суверенітет Гренландії. А вже після завершення Другої світової війни, Данія нібито "знову окупувала" острів "в обхід протоколів ООН".

Спецпосланець наголосив, що у питанні острова для США йдеться про "гостинність, а не про ворожість".

Як на такі заяви відповіли у Данії?

Посол Данії в США різко відреагував на заяву представника, відкинувши слова про "окупацію" та порушення норм ООН.

Серенсен наголосив, що Гренландія вже упродовж століть є невід'ємною частиною королівства, і цей статус неодноразово отримував міжнародне визнання, зокрема з боку попередніх адміністрацій США, ООН та світової спільноти загалом.

Водночас дипломат підкреслив, що право вирішувати майбутнє острова належить виключно народу Гренландії. А у відповідь на спекуляції спецпредставника США на тему Другої світової війни Серенсен зазначив, що в міждержавних відносинах "факти мають значення".

