Про це пише 24 Канал із посиланням на допис спецпосланця США по Гренландії Джеффа Лендрі та відповідь посла Данії у США Єспера Мьоллера Серенсена.
Чому США заговорили про "окупацію" Гренландії?
Лендрі завив, що історичний контекст у відносинах між США, Данією та Гренландією має велике значення. За його словами, під час нацистської окупації Данії, саме Штати забезпечували суверенітет Гренландії. А вже після завершення Другої світової війни, Данія нібито "знову окупувала" острів "в обхід протоколів ООН".
Спецпосланець наголосив, що у питанні острова для США йдеться про "гостинність, а не про ворожість".
Як на такі заяви відповіли у Данії?
Посол Данії в США різко відреагував на заяву представника, відкинувши слова про "окупацію" та порушення норм ООН.
Серенсен наголосив, що Гренландія вже упродовж століть є невід'ємною частиною королівства, і цей статус неодноразово отримував міжнародне визнання, зокрема з боку попередніх адміністрацій США, ООН та світової спільноти загалом.
Водночас дипломат підкреслив, що право вирішувати майбутнє острова належить виключно народу Гренландії. А у відповідь на спекуляції спецпредставника США на тему Другої світової війни Серенсен зазначив, що в міждержавних відносинах "факти мають значення".
Трамп планує захопити Гренландію: що відомо?
За інформацією видання Daily Mail, Дональд Трамп наказав командуванню сил спеціальних операцій США підготувати план вторгнення до Гренландії. Втім Об'єднаний комітет начальників штабів не в захваті від такої ініціативи президента, тож наразі блокує її.
Дипломати вже змоделювали так званий ескалаційний сценарій, за якого Трамп застосовує силу або політичний тиск, щоб розірвати зв'язки Гренландії з Данією. За їхніми словами, найгірший сценарій може призвести до "руйнування НАТО зсередини".
За даними журналістів, Вашингтон може активізуватись напередодні проміжних виборів у США в листопаді, а також до 250-ї річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів 4 липня.