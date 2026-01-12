Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение спецпосланника США по Гренландии Джеффа Лэндри и ответ посла Дании в США Йеспера Мьоллера Серенсена.

Смотрите также Приравнял к двум собачьим упряжкам: Трамп вызывающе высказался об обороне Гренландии

Почему США заговорили об "оккупации" Гренландии?

Лендри завил, что исторический контекст в отношениях между США, Данией и Гренландией имеет большое значение. По его словам, во время нацистской оккупации Дании, именно Штаты обеспечивали суверенитет Гренландии. А уже после завершения Второй мировой войны, Дания якобы "снова оккупировала" остров "в обход протоколов ООН".

Спецпосланник отметил, что в вопросе острова для США речь идет о "гостеприимстве, а не о враждебности".

Как на такие заявления ответили в Дании?

Посол Дании в США резко отреагировал на заявление представителя, отвергнув слова об "оккупации" и нарушении норм ООН.

Серенсен отметил, что Гренландия уже на протяжении веков является неотъемлемой частью королевства, и этот статус неоднократно получал международное признание, в частности со стороны предыдущих администраций США, ООН и мирового сообщества в целом.

В то же время дипломат подчеркнул, что право решать будущее острова принадлежит исключительно народу Гренландии. А в ответ на спекуляции спецпредставителя США на тему Второй мировой войны Серенсен отметил, что в межгосударственных отношениях "факты имеют значение".

Трамп планирует захватить Гренландию: что известно?