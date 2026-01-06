Белый дом не исключает применения военного вмешательства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Когда США могут захватить Гренландию?

По данным журналистов, активизация действий Вашингтона может произойти накануне промежуточных выборов в США в ноябре, а также к 250-й годовщине провозглашения независимости Соединенных Штатов 4 июля.

В то же время по мнению собеседников Politico, США, вероятно, не будут применять прямое военное вмешательство, а сделают ставку на политическую кампанию влияния. В частности, попытки подкупа местных политических элит.

Эксперты предостерегают, что возможное установление контроля над Гренландией способно вызвать серьезный раскол среди союзников по НАТО и ЕС – даже более глубокий, чем вопрос поддержки Украины. При этом Копенгаген, вероятно, не получит такой же международной солидарности как Киев.

Что говорят в Белом доме?

На этом фоне заместитель главы администрации президента США Стивен Миллер заявил, что Вашингтон настаивает на вхождении Гренландии в состав США, как элемента американской системы безопасности.

Он отказался прямо исключить возможность силового сценария, поставив под сомнение законность контроля Дании над островом. Миллер отметил, что позиция о необходимости присоединения Гренландии к США является официальной для нынешней администрации и сохраняется еще со времен предыдущего президентства Дональда Трампа.

Он также заявил, что Соединенные Штаты как ведущая сила НАТО должны обеспечивать безопасность Арктического региона и интересы Альянса, а потому считают Гренландию стратегически необходимой.

Мы – сверхдержава, и при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава,

– сказал он.

Почему США не оставляют попыток контролировать остров?