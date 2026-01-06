Трамп и его команда уверены, что остров поможет обеспечить безопасность в регионе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий чиновника для CNN.
Что сказали в Белом доме об острове?
По словам Миллера, президент США в течение нескольких месяцев четко выражает позицию, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов в рамках общей архитектуры безопасности.
Он также отметил, что, по его мнению, ни одна страна не будет воевать с США из-за будущего статуса острова.
Отвечая на вопрос о возможном военном вмешательстве, чиновник избежал прямого ответа и поставил под сомнение территориальные претензии Дании на Гренландию. Он подчеркнул, что США как государство-член НАТО должно обеспечивать безопасность Арктического региона и защиту интересов Альянса. По его словам, именно это делает вопрос присоединения Гренландии к США предметом дальнейшего обсуждения.
Что известно об интересе Трампа к Гренландии?
Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет важное значение для национальной безопасности Америки, потому что у острова размещено много российских и китайских кораблей. Трамп отметил, что остров важен для обороноспособности США.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что возможное нападение США на Гренландию под руководством Трампа может привести к краху НАТО. Европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу возможных действий США в отношении Гренландии, которая является частью НАТО, и призвали Трампа прекратить угрозы.
Ранее Дания вызвала американского дипломата из-за подозрений во вмешательстве США во внутренние дела Гренландии. Разведка Дании подозревает, что несколько американцев проводят тайную операцию для влияния на жителей Гренландии.