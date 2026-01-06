Трамп и его команда уверены, что остров поможет обеспечить безопасность в регионе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий чиновника для CNN.

Смотрите также На фоне операции в Венесуэле: решится ли Китай на войну против Тайваня

Что сказали в Белом доме об острове?

По словам Миллера, президент США в течение нескольких месяцев четко выражает позицию, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов в рамках общей архитектуры безопасности.

Он также отметил, что, по его мнению, ни одна страна не будет воевать с США из-за будущего статуса острова.

Отвечая на вопрос о возможном военном вмешательстве, чиновник избежал прямого ответа и поставил под сомнение территориальные претензии Дании на Гренландию. Он подчеркнул, что США как государство-член НАТО должно обеспечивать безопасность Арктического региона и защиту интересов Альянса. По его словам, именно это делает вопрос присоединения Гренландии к США предметом дальнейшего обсуждения.

Что известно об интересе Трампа к Гренландии?