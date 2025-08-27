Сообщает 24 Канал со ссылкой на DR.

Что известно о "секретной операции" США в Гренландии?

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного США в Копенгагене Марка Штро из-за подозрения в попытках американских граждан повлиять на жителей Гренландии.

По данным издания, нескольких американцев подозревают в проведении "секретной операции", цель которой – заставить жителей Гренландии "к подчинению США". Датская разведка считает, что Гренландия стала "объектом различных кампаний" по вмешательству во внутренние дела или влияния на местное население.

Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства, очевидно, будет неприемлемой,

– подчеркнул Расмуссен.

Он также пообещал провести серьезный разговор с представителем США по этой ситуации.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен добавила, что американцы не отрицают обнародованные данные, и это вызывает серьезное беспокойство.

По ее словам, этот случай свидетельствует о серьезности намерений президента Дональда Трампа захватить Гренландию.

"У нас есть конфликты. Есть "скелеты в шкафу", которые вываливаются наружу, и так будет и в будущем. Поэтому мы должны начать работу по примирению между Гренландией и Данией и четко понимать, что эти вопросы будут использоваться для того, чтобы вбить клин между нами", – отметила председатель комиссии Гренландии по внешней политике и безопасности Пипалук Люнге.

Что известно о планах Трампа на Гренландию?

После вступления в должность президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мнение о возможном включении Гренландии – автономной территории Дании – в состав США, подчеркивая, что это является "абсолютной необходимостью" для обеспечения национальной и экономической безопасности Соединенных Штатов.

Более того, в мае он заявил, что "не исключает" применение военной силы для захвата Гренландии. Он также отметил необходимость Гренландии для обеспечения международной безопасности.

В ответ на эти заявления премьер-министр Гренландии заявлял, что жители острова "не являются куском собственности, которую можно купить". Он добавил, что партнерство и сотрудничество всегда могут быть предметом обсуждений, но идея аннексии неприемлема.