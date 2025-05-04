Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для NBC News.

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Трамп сделал новое заявление по Гренландии

Дональд Трамп заявил, что "очень маловероятно", что США применят военную силу для захвата Канады.

Однако относительно Гренландии, которая также является предметом территориальных амбиций президента США, политик озвучил несколько иные прогнозы.

Я не говорю, что сделаю это, но не исключаю ничего. Нам очень нужна Гренландия,

– заявил Трамп.

В интервью президент в очередной раз подчеркнул, что Гренландия "очень нужна" Соединенным Штатам для обеспечения международной безопасности.

Напомним, недавно госсекретарь США Марко Рубио предложил Дании сосредоточиться на том факте, что гренландцы якобы "не хотят оставаться частью страны".

Премьер Гренландии в ответ заявил, что люди, которые проживают в Гренландии, "не являются куском собственности, которую можно купить". По его словам, партнерство и сотрудничество можно обсуждать всегда, но разговоры об аннексии неприемлемы.