Лидер Дании заявила, что стремится поддержать Гренландию "в очень, очень сложной ситуации". Эти заявления сделаны на фоне давления со стороны США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Гренландия под давлением США: что об этом думает премьер Дании

Премьер Дании начала свой трехдневный визит на арктический остров менее чем через неделю после поездки Джей Ди Вэнса в Гренландию. Тогда вице-президент США обвинил Данию в том, что она "плохо заботилась" об острове и добавил, что с США он будет иметь "самоопределение" и они будут уважать его суверенитет.

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал описание Дании Вэнсом "несправедливым". Вице-президент США получил со стороны властей Дании и Гренландии холодный прием.

Накануне своей поездки Фредериксен заявила, что планирует наладить связи Копенгагена с островом. Она подчеркнула, что во время "большого давления на Гренландию" очень важно сотрудничать.

Нильсен обрадовался визиту Фредериксен и заявил, что Дания остается "ближайшим партнером Гренландии". Лидер Дании в свою очередь пообещала сделать все возможное, чтобы обеспечить равные права гренландцам и датчанам на территории ее страны.

США не захватят Гренландию. Гренландия принадлежит гренландцам,

– сказала Фредериксен вскоре после своего прибытия.

Дональд Трамп продолжает давить на Гренландию. После визита Джей Ди Вэнса на арктический остров президент США заявил, что есть "хорошая вероятность" того, что США смогут аннексировать Гренландию без военной силы.