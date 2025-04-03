Лідерка Данії заявила, що прагне підтримати Гренландію "в дуже, дуже складній ситуації". Ці заяви зроблені на тлі тиску зі сторони США. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Гренландія під тиском США: що про це думає прем'єрка Данії

Прем'єрка Данії розпочала свій триденний візит на арктичний острів менше ніж через тиждень після поїздки Джей Ді Венса в Гренландію. Тоді віцепрезидент США звинуватив Данію у тому, що вона "погано дбала" про острів та додав, що з США він матиме "самовизначення" та вони поважатимуть його суверенітет.

Новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен назвав опис Данії Венсом "несправедливим". Віцепрезидент США отримав з боку влади Данії та Гренландії холодний прийом.

Напередодні своєї поїздки Фредеріксен заявила, що планує налагодити зв'язки Копенгагена з островом. Вона наголосила, що в час "великого тиску на Гренландію" дуже важливо співпрацювати.

Нільсен зрадів візиту Фредеріксен та заявив, що Данія залишається "найближчим партнером Гренландії". Лідерка Данії своєю чергою пообіцяла зробити все можливе, щоб забезпечити рівні права гренландцям і данцям на території її країни.

США не захоплять Гренландію. Гренландія належить гренландцям,

– сказала Фредеріксен незабаром після свого прибуття.

Дональд Трамп продовжує тиснути на Гренландію. Після візиту Джей Ді Венса на арктичний острів президент США заявив, що є "хороша ймовірність" того, що США зможуть анексувати Гренландію без військової сили.