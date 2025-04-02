США вивчають можливі фінансові наслідки того, що Гренландія стане територією США. Зокрема, прораховується скільки буде коштувати надання державних послуг для 58 000 жителів острова. Про це 24 Канал пише з посиланням на The Washington Post.

Дивіться також "Ми не належимо нікому іншому": новий прем'єр Гренландії відповів Трампу

Потенційна вартість Гренландії для США

Дональд Трамп готовий вести переговори щодо анексії Гренландії, ймовірно, без залучення військової сили. У своєму інтерв'ю він знову висловив таке бажання, що його не хвилює реакція інших країн, акцентуючи на міжнародному мирі, безпеці та силі.

За підрахунками бюджетного офісу Білого дому ціна утримання Гренландії в разі її придбання сягатиме сотень мільйонів доларів. Окрім витрат фінансисти прораховують і прибуток, який США може отримати від природних ресурсів острова.

Сполучені Штати можуть запропонувати уряду Гренландії вигідну угоду на більше грошове забезпечення, ніж дає Данія. Зараз острів отримує близько 600 мільйонів доларів щороку.

Такі кроки свідчать, що намагання анексувати острів вже може відображатися в урядовій політиці США.

Президент вважає, що Гренландія є стратегічно важливим місцем, і впевнений, що жителям Гренландії було б краще, якби Сполучені Штати їх захищали від сучасних загроз в Арктичному регіоні,

– зазначає заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Бюджетні чиновники проводять дискусії, щоб визначити потенційні витрати США на Гренландію. Адміністрація Трампа хоче переконати громадськість США в тому, що уряд відшкодує витрати в Гренландії коштом роялті та податків, сплачених за комерційну діяльність.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що Данія недостатньо інвестує в людей Гренландії та в її безпеку.

Ми не можемо просто ігнорувати це місце. Ми не можемо просто ігнорувати бажання президента, але, що найважливіше, ми не можемо ігнорувати те, що я сказав раніше, а саме вторгнення Росії та Китаю в Гренландію. Ми повинні зробити більше,

– сказав він під час візиту на острів.

Дональд Трамп вважає, що Гренландію "придбати" простіше, ніж інші землі.

Як на заяви Трампа реагують у Гренландії

Минулої п'ятниці на посаду прем'єр-міністра Гренландії вступив Єнс-Фредерік Нільсен. Він рішуче налаштований не віддавати Сполученим Штатам територію острова.

Ми не повинні діяти зі страху. Ми повинні відповісти миром, гідністю та єдністю. І саме через ці цінності ми повинні чітко та спокійно показати американському президенту, що Гренландія наша,

– заявив прем'єр-міністр.

Проте Дональд Трамп усе ж хоче розширити територію США, зосередившись на приєднанні Гренландії, Канади та Панамського каналу. Контроль над Гренландією міг би стати стратегічною перемогою для Сполучених Штатів як через її мінеральні ресурси, так і через розташування. Острів має відкриті морські шляхи, що важливі для судноплавства та армії.