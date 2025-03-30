Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Що Трамп говорив про Гренландію

Дональд Трамп заявив, що він "абсолютно" вів реальні переговори щодо анексії Гренландії, яка наразі є напівавтономною територією Данії.

Ми отримаємо Гренландію. Так, 100%,

– сказав він.

Американський президент зауважив, що існує "хороша ймовірність" того, що США зможуть зробити це без військової сили, але він "нічого не знімає зі столу".

Відповідаючи на запитання про те, яке повідомлення Росії та решті світу дасть придбання Гренландії, Трамп відповів, що це його не хвилює. За його словами, Гренландія – це зовсім окрема тема, це міжнародний мир, безпека та сила.

"У вас є кораблі, що пливуть за межі Гренландії з Росії, з Китаю та з багатьох інших місць. І ми не дозволимо статися тому, що станеться – що завдасть шкоди світу або Сполученим Штатам", – додав він.

До речі, за день до цього віцепрезидент Джей Ді Венс відвідав Гренландію, де зробив низку гучних заяв. У ході візиту він пообіцяв "поважати суверенітет Гренландії", але звинуватив Данію у тому, що країна "погано дбала" про острів.