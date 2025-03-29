Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що Венс сказав про Гренландію

Під час візиту до американської військової бази Пітуффік Джей Ді Венс заявив, що США не мають найближчих планів розширення своєї військової присутності на землі, але інвестуватимуть у ресурси, включаючи додаткові кораблі ВМС.

Він пообіцяв "поважати суверенітет Гренландії", але водночас припустив, що острів побачить переваги партнерства зі США. Віцепрезидент США також звинуватив Данію у тому, що країна "погано дбала" про Гренландію.

Данія не встигає за темпом і не виділяє ресурси, необхідні для утримання цієї бази, для утримання наших військ і, на мій погляд, для захисту людей Гренландії від багатьох дуже агресивних вторгнень з боку Росії, Китаю та інших країн,

– заявив Венс.

За його словами, Китай "дуже зацікавлений" у Гренландії і намагається чинити економічний тиск на острів. Також Джей Ді Венс підкреслив, що Китай дедалі активніше бере участь у військових навчаннях і проявляє військовий інтерес.

Коли гренландці висловили глибоке занепокоєння з приводу візиту віцепрезидента США, Венс пообіцяв, що народ Гренландії матиме "самовизначення", а США поважатимуть його суверенітет.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія повинна перейти під контроль США задля міжнародної безпеки. Політик підкреслив, що сподівається на розуміння відповідної позиції.