Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами у п'ятницю, 28 березня, в Білому домі, передає 24 Канал. Водночас американський президент вказав на загрозу з боку Росії та Китаю.

Дивіться також "Не лише екстравагантна заява": Путін висловився про намір Трампа захопити Гренландію

Навіщо Трампу Гренландія

Дональд Трамп у коментарі ЗМІ сказав, що США сподіваються на розуміння відповідної позиції Вашингтона щодо Гренландії, зокрема з боку Данії та ЄС, Втім, за його словами, "якщо вони цього не зрозуміють", то США "доведеться їм це пояснити".

"Ви думаєте, що ми можемо обійтися без цього (Гренландії – 24 Канал)? Ми не можемо. Нам потрібна Гренландія. Для міжнародної безпеки дуже важливо, щоб у нас була Гренландія", – наголосив американський президент у розмові з журналістами.

Пояснюючи подібні мотиви США, він зазначив, що біля Гренландії "повсюди китайські та російські кораблі".

Ми не покладаємося на Данію чи будь-кого іншого, щоб вирішити цю ситуацію. І ми не говоримо про мир для Сполучених Штатів. Ми говоримо про мир у всьому світі. Ми говоримо про міжнародну безпеку,

– заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США визнав, що не впевнений, чи самі гренландці підтримують входження свого острова до складу США, проте його це не зупиняє. Він вважає, що їх потрібно переконати, щоб мати цю землю задля захисту його країни.