Американський президент Дональд Трамп вважає, що США "повинні мати" Гренландію. Про це пише 24 Канал із посиланням на подкаст Вінса Кольянезе.

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Що сказав Трамп

На прохання прокоментувати мету майбутнього візиту віцепрезидента та другої леді США до Гренландії Трамп пояснив, що це необхідно, аби дати зрозуміти, що Гренландія потрібна США для міжнародної безпеки.

Вона нам потрібна, ми повинні її мати. І це острів, який – з погляду оборони і навіть наступальних дій – є чимось, що нам потрібно, особливо в такому світі, яким він є зараз,

– зазначив президент США.

Також Трамп сказав, що йому "неприємно" про це говорити, проте острів "доведеться" мати.

Водночас Трамп визнав, що не впевнений, чи самі гренландці підтримують входження свого острова до складу США, проте його це не зупиняє. Він вважає, що їх потрібно переконати, щоб мати цю землю, тому що без неї неможливо належним чином захистити велику частину самої Гренландії, а не лише Сполучені Штати.