Він зазначив, що "ми не повинні реагувати (на заяви Трампа, – 24 Канал) зі страхом, ми повинні реагувати зі спокоєм, гідністю і єдністю". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Facebook-сторінку Єнс-Фредеріка Нільсена.

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Як відповів Трампу Нільсен

Нільсен зазначив, що Гренландія залишається незалежною у виборі свого майбутнього.

Його реакція пролунала у відповідь на слова Трампа, який в інтерв’ю NBC News заявив: "Ми отримаємо Гренландію. Так, на 100%".

Президент Трамп каже, що США "отримають Гренландію". Дозвольте мені внести ясність: США не отримають Гренландію. Ми не належимо нікому іншому. Ми самі вирішуємо своє майбутнє,

– заявив Нільсен.

Він також підкреслив, "ми не повинні реагувати зі страхом, ми повинні реагувати зі спокоєм, гідністю і єдністю".

"І саме через ці цінності ми повинні чітко і спокійно показати американському президенту, що Гренландія – наша. Так було вчора. Так є сьогодні. І так буде в майбутньому", – написав Нільсен.

Тим часом 28 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс разом зі своєю дружиною Ушею відвідав Гренландію та зустрівся з американськими військовими на базі Пітуффік.

Перебуваючи там, він розкритикував Данію, заявивши, що вона "погано попрацювала на користь народу Гренландії".

Водночас офіс прем'єр-міністрки Данії повідомив, що Метте Фредеріксен здійснить триденний візит до Гренландії, щоб обговорити тиск США на острів. Вона розпочне турне 2 квітня.