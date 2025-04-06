Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Post.

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Как ответили Рубио

Госсекретарь США недавно предложил Дании сосредоточиться на том факте, что гренландцы не хотят оставаться частью страны. Премьер Гренландии в ответ сказал, что люди, проживающие на острове, "не являются куском собственности, которую можно купить".

По его словам, партнерство и сотрудничество можно обсуждать всегда, но разговоры об аннексии неприемлемы.

Он не прав, что Гренландия хочет отделиться уже завтра. Он прав, что Гренландия не хочет быть Данией, но Гренландия точно также не хочет быть американской. Мы ежедневно работаем над созданием основы, чтобы в будущем стать самостоятельными, но пока мы к этому не готовы. А то, что он говорит, не выдерживает критики,

– заявил он.

К слову, недавно премьер Дании Метте Фредериксен раскритиковала заявления Дональда Трампа и заявила, что земля арктического острова принадлежит его жителям, подчеркнув, что стремится поддержать Гренландию "в очень, очень сложной ситуации", то есть на фоне давления со стороны США.