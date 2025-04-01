Одним из ключевых вопросов, который может обсуждаться, является заявление Трампа о намерении "взять под контроль" датскую территорию – остров Гренландия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Дания и США начнут переговоры вокруг Гренландии

Глава МИД Дании Ларс Льокке Расмуссен и Госсекретарь США Марко Рубио планируют встретиться. Это будет первая встреча между странами на высоком уровне со времени переизбрания Трампа.

Как сообщает Financial Times, встреча должна состояться в кулуарах саммита министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, что стартует в четверг. В то же время источники отмечают, что переговоры могут быть отменены из-за напряженности в отношениях между Вашингтоном и Копенгагеном.

По словам официальных лиц, сейчас контакты между американскими и датскими чиновниками сведены к минимуму.

Представитель Государственного департамента США, отвечая на вопрос о возможной встрече, отказался от комментариев.