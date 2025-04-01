Одним із ключових питань, яке може обговорюватися, є заява Трампа про намір "взяти під контроль" данську територію – острів Гренландія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Данія і США почнуть переговори навколо Гренландії

Голова МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен та Держсекретар США Марко Рубіо планують зустрітися. Це буде перша зустріч між країнами на високому рівні з часу переобрання Трампа.

Як повідомляє Financial Times, зустріч має відбутися в кулуарах саміту міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, що стартує у четвер. Водночас джерела зазначають, що переговори можуть бути скасовані через напруженість у відносинах між Вашингтоном і Копенгагеном.

За словами офіційних осіб, наразі контакти між американськими та данськими чиновниками зведені до мінімуму.

Представник Державного департаменту США, відповідаючи на запитання про можливу зустріч, відмовився від коментарів.