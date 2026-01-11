Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Чи планує Трамп захоплювати Гренландію?

За словами джерел, "яструби" в оточенні президента США на чолі з його політичним радником Стівеном Міллером, натхненні успіхом операції у Венесуелі, наполягають на швидкому захопленні острова – перш ніж Росія чи Китай зроблять цей крок.

Британські дипломати вважають, що Трамп також керується прагненням відволікти американських виборців від стану економіки США напередодні проміжних виборів цього року, після яких він може втратити контроль над Конгресом.

Втім, такий крок поставив би його в жорстку конфронтацію з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і фактично призвів би до краху НАТО.

За інформацією джерел, президент доручив Об'єднаному командуванню спеціальних операцій (JSOC) підготувати план вторгнення. Однак Об'єднаний комітет начальників штабів виступив проти, заявивши, що така операція була б незаконною та не отримала б підтримки Конгресу.

Вони намагалися відволікти Трампа, обговорюючи менш суперечливі заходи, зокрема перехоплення російських "кораблів-привидів" – таємної мережі сотень суден, які Москва використовує для обходу західних санкцій, – або завдання удару по Ірану,

– пояснило одне з джерел.

Дипломати вже змоделювали так званий "ескалаційний сценарій", за якого Трамп застосовує силу або політичний тиск, щоб розірвати зв'язки Гренландії з Данією. За їхніми словами, найгірший сценарій може призвести до "руйнування НАТО зсередини".

Деякі європейські посадовці підозрюють: саме цього й прагне радикальне крило руху MAGA в оточенні Трампа. Оскільки Конгрес не дозволить США вийти з НАТО, окупація Гренландії могла б змусити європейців самостійно залишити Альянс.

Як реагують на наміри Трампа?