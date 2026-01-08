Вторгнення США у Гренландію може спричинити розкол між союзниками. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Що відомо про можливу військову відповідь Данії?

Данські солдати зобов'язані миттєво відкрити вогонь у разі вторгнення на Гренландію, не очікуючи наказів, відповідно до правил, що діють з 1952 року. Міністерство оборони Данії підтвердило, що цей наказ "залишається в силі".

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про намір анексувати Гренландію, яку він вважає стратегічно важливою для національної безпеки США, навіть силовим шляхом. Його слова викликали занепокоєння у Данії, яка контролює острів як заморську територію, а також у Гренландії та країнах НАТО.

Європейські союзники вже проводять термінові консультації щодо можливої американської атаки. Міністри закордонних справ Франції та Німеччини наголошують на важливості координації дій з іншими європейськими країнами та Данією.

За словами французького дипломата, США запевнили, що вторгнення не планується, а мета лише – купівля острова. Водночас у Білому домі стверджують, що військовий варіант "завжди можливий".

Колишній прем'єр Франції Домінік де Вільпен попередив, що у разі вторгнення США стануть "ворогом" для європейських членів НАТО, а ситуація стане історичною для альянсу. Гренландія залишається територією НАТО, і будь-який напад одного члена альянсу на інший стане безпрецедентним випадком.

Що відомо про інтерес Трампа до Гренландії?