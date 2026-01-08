Вторжение США в Гренландию может вызвать раскол между союзниками. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Что известно о возможном военном ответе Дании?

Датские солдаты обязаны мгновенно открыть огонь в случае вторжения на Гренландию, не ожидая приказов, в соответствии с правилами, действующими с 1952 года. Министерство обороны Дании подтвердило, что этот приказ "остается в силе".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении аннексировать Гренландию, которую он считает стратегически важной для национальной безопасности США, даже силовым путем. Его слова вызвали беспокойство в Дании, которая контролирует остров как заморскую территорию, а также в Гренландии и странах НАТО.

Европейские союзники уже проводят срочные консультации относительно возможной американской атаки. Министры иностранных дел Франции и Германии подчеркивают важность координации действий с другими европейскими странами и Данией.

По словам французского дипломата, США заверили, что вторжение не планируется, а цель только – покупка острова. В то же время в Белом доме утверждают, что военный вариант "всегда возможен".

Бывший премьер Франции Доминик де Вильпен предупредил, что в случае вторжения США станут "врагом" для европейских членов НАТО, а ситуация станет исторической для альянса. Гренландия остается территорией НАТО, и любое нападение одного члена альянса на другой станет беспрецедентным случаем.

Что известно об интересе Трампа к Гренландии?