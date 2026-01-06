В эфире 24 Канала политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной объяснил, насколько серьезно в Вашингтоне рассматривают сценарий военного захвата Гренландии и какие факторы играют решающую роль в принятии соответствующего решения.

Актуально Сокровища подо льдом и заброшенная ядерная база: интересные факты о Гренландии, на которую посягнул Трамп

При каком условии Трамп может захватить Гренландию?

Заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна войти в состав США, как часть американской системы безопасности. Он не исключил военного захвата острова.

В то же время западные СМИ предполагают, что США могут взять Гренландию под свой контроль уже в 2026 году. Это может произойти до "знаковых дат", например, промежуточных изделий в США, которые состоятся в ноябре, или к 250 годовщине независимости Соединенных Штатов.

Это все может произойти, поскольку Трамп живет в режиме ток-шоу, где возможны неожиданные повороты. Глядя на социологию, которая была в прошлом году, президенту США ничего не остается как делать маленькие победные войны,

– отметил политолог.

В такие игры, как правило, играют диктаторы. Сейчас поведение Трампа похоже на имперское, что не очень хорошо. Однако Лесной сомневается, что в Соединенных Штатах это воспримут как силу. В преддверии предстоящих выборов администрации Трампа важно учесть эти нюансы уже сейчас.

Если чаша весов склонится в сторону, что это даст республиканцам мощный толчок и они смогут сохранить доминирование в Конгрессе, то, вероятнее всего, это произойдет. Если социология покажет другое, то тогда этого не произойдет,

– добавил Лесной.

Итак, на первом месте будет электоральный фактор, на втором – имиджевый, и аж на третьем – фактор безопасности.

Что известно о планах Трампа по Гренландии?