В эфире 24 Канала политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной объяснил, насколько серьезно в Вашингтоне рассматривают сценарий военного захвата Гренландии и какие факторы играют решающую роль в принятии соответствующего решения.
При каком условии Трамп может захватить Гренландию?
Заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна войти в состав США, как часть американской системы безопасности. Он не исключил военного захвата острова.
В то же время западные СМИ предполагают, что США могут взять Гренландию под свой контроль уже в 2026 году. Это может произойти до "знаковых дат", например, промежуточных изделий в США, которые состоятся в ноябре, или к 250 годовщине независимости Соединенных Штатов.
Это все может произойти, поскольку Трамп живет в режиме ток-шоу, где возможны неожиданные повороты. Глядя на социологию, которая была в прошлом году, президенту США ничего не остается как делать маленькие победные войны,
– отметил политолог.
В такие игры, как правило, играют диктаторы. Сейчас поведение Трампа похоже на имперское, что не очень хорошо. Однако Лесной сомневается, что в Соединенных Штатах это воспримут как силу. В преддверии предстоящих выборов администрации Трампа важно учесть эти нюансы уже сейчас.
Если чаша весов склонится в сторону, что это даст республиканцам мощный толчок и они смогут сохранить доминирование в Конгрессе, то, вероятнее всего, это произойдет. Если социология покажет другое, то тогда этого не произойдет,
– добавил Лесной.
Итак, на первом месте будет электоральный фактор, на втором – имиджевый, и аж на третьем – фактор безопасности.
Что известно о планах Трампа по Гренландии?
Идеей покупки Гренландии американский президент заинтересовался еще во время своей первой каденции. Тогда Дания отвергла такую возможность – как и 70 лет назад.
В то же время стратегический интерес Трампа к острову никуда не исчез. В марте 2025 года Дональд Трамп снова заявил, что США "должны иметь" Гренландию для обеспечения международной безопасности. Хотя выразил сомнения относительно поддержки гренландцами, но считает, что их нужно убедить.
В течение года Трамп периодически упоминал о Гренландии. В частности, в мае он сказал, что не исключает применения военной силы для захвата острова.
После успешной операции против президента Венесуэлы 3 января, Трамп начал угрожать странам Латинской Америки. По его словам, США могут рассмотреть военную операцию против Колумбии, а также обеспокоены кораблями возле Гренландии.
На днях американский президент подчеркнул, что Гренландия является стратегически важной для национальной безопасности Соединенных Штатов из-за активного присутствия вблизи острова российских и китайских судов.