Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения Белого дома.

К теме Заплатит более высокую цену, чем Мадуро, – Трамп пригрозил временному президенту Венесуэлы

Кому еще угрожает Трамп?

Дональд Трамп во время общения с журналистами высказался, в частности, о лидере Колумбии Густаво Петро. Президент США обвинил его в содействии производству и торговле кокаином.

На вопрос, рассматривают ли США возможность военной операции против Колумбии, Трамп ответил, "звучит хорошо".

Отдельно он высказался относительно Кубы, мол, страна находится на грани краха.

Я не думаю, что нам нужны какие-то действия. Похоже, что все идет вниз по подсчету...Куба идет вниз,

– сказал американский президент.

Также Трамп сказал, что через территорию Мексики в США "льются наркотики", а "картели управляют страной".

Кроме того, лидер США захотел контроль над Гренландией "учитывая национальную безопасность". Регион он описал, как "увитый российскими и китайскими кораблями".

Другие заявления Трампа после операции в Венесуэле