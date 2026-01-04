Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление американского лидера Дональда Трампа в телефонном интервью The Atlantic.

Что Трамп сказал президенту Венесуэлы?

Американский президент в телефонном интервью изданию дал четко понять, что не потерпит "дерзкого отказа" Родригес от сотрудничества.

Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, вероятно, даже большую, чем Мадуро,

– сказал Трамп.

Президент США подтвердил, что Венесуэла может быть не последней страной, которая подвергнется американской интервенции. "Нам действительно нужна Гренландия, бесспорно", – сказал он, описывая остров, принадлежащий Дании, союзнику НАТО, как ""окруженный российскими и китайскими кораблями".

Кроме того, журналист спросил Трампа, может ли нападение на Венесуэлу свидетельствовать о готовности принять военные меры для захвата контроля над Гренландией, автономной территорией в составе Королевства Дания, которая отвергла территориальные претензии США.

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что мир должен обратить внимание на операцию в Венесуэле. "Когда он говорит вам, что собирается что-то сделать, когда он говорит вам, что собирается решить проблему, он имеет это в виду", – сказал Рубио. В то же время Трамп неоднократно заявлял, что США нужно контролировать Гренландию.

В свою очередь, Трамп сказал, что другие должны решить, что военные действия США в Венесуэле означают для Гренландии. "Они должны сами это решить. Я действительно не знаю. "Вчера он был очень щедр ко мне, Марко... Знаете, я тогда не имел в виду Гренландию. Но нам действительно нужна Гренландия, бесспорно. Она нам нужна для обороны", – ответил президент США.

