Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление американского лидера Дональда Трампа в телефонном интервью The Atlantic.
Что Трамп сказал президенту Венесуэлы?
Американский президент в телефонном интервью изданию дал четко понять, что не потерпит "дерзкого отказа" Родригес от сотрудничества.
Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, вероятно, даже большую, чем Мадуро,
– сказал Трамп.
Президент США подтвердил, что Венесуэла может быть не последней страной, которая подвергнется американской интервенции. "Нам действительно нужна Гренландия, бесспорно", – сказал он, описывая остров, принадлежащий Дании, союзнику НАТО, как ""окруженный российскими и китайскими кораблями".
Кроме того, журналист спросил Трампа, может ли нападение на Венесуэлу свидетельствовать о готовности принять военные меры для захвата контроля над Гренландией, автономной территорией в составе Королевства Дания, которая отвергла территориальные претензии США.
Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что мир должен обратить внимание на операцию в Венесуэле. "Когда он говорит вам, что собирается что-то сделать, когда он говорит вам, что собирается решить проблему, он имеет это в виду", – сказал Рубио. В то же время Трамп неоднократно заявлял, что США нужно контролировать Гренландию.
В свою очередь, Трамп сказал, что другие должны решить, что военные действия США в Венесуэле означают для Гренландии. "Они должны сами это решить. Я действительно не знаю. "Вчера он был очень щедр ко мне, Марко... Знаете, я тогда не имел в виду Гренландию. Но нам действительно нужна Гренландия, бесспорно. Она нам нужна для обороны", – ответил президент США.
Кто руководит Венесуэлой?
После успешной операции по захвату Мадуро, состоявшейся 3 января, Дональд Трамп заявил, якобы Венесуэлой будет руководить Америка. Рубио 4 января на соответствующий вопрос СМИ ответил: речь не идет о непосредственном управлении страной в этом смысле. В то же время Пит Гегсет в интервью CBS News сказал, что Трамп устанавливает условия управления Венесуэлой и окончательное решение будет за ним.
В свою очередь, венесуэльская армия поддержала вице-президента Делси Родригес в качестве временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопез заявил, что США похитили президента страны, "которого избрал народ". Армия страны требует освободить Мадуро и его жену.