Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву американського лідера Дональда Трампа в телефонному інтерв'ю The Atlantic.

Що Трамп сказав президентці Венесуели?

Американський президент у телефонному інтерв'ю виданню дав чітко зрозуміти, що не потерпить "зухвалої відмови" Родрігес від співпраці.

Якщо вона не вчинить правильно, їй доведеться заплатити дуже високу ціну, ймовірно, навіть більшу, ніж Мадуро,

– сказав Трамп.

Президент США підтвердив, що Венесуела може бути не останньою країною, яка піддасться американській інтервенції. "Нам дійсно потрібна Гренландія, безперечно", – сказав він, описуючи острів, що належить Данії, союзнику НАТО, як «"оточений російськими та китайськими кораблями".

Крім того, журналіст запитав Трампа, чи може напад на Венесуелу свідчити про готовність вжити військових заходів для захоплення контролю над Гренландією, автономною територією в складі Королівства Данія, яка відкинула територіальні претензії США.

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що світ повинен звернути увагу на операцію у Венесуелі. "Коли він каже вам, що збирається щось зробити, коли він каже вам, що збирається розв'язати проблему, він має це на увазі", – сказав Рубіо. Водночас Трамп неодноразово заявляв, що США потрібно контролювати Гренландію.

Своєю чергою, Трамп сказав, що інші повинні вирішити, що військові дії США у Венесуелі означають для Гренландії. "Вони повинні самі це вирішити. Я дійсно не знаю. "Вчора він був дуже щедрий до мене, Марко… Знаєте, я тоді не мав на увазі Гренландію. Але нам дійсно потрібна Гренландія, безперечно. Вона нам потрібна для оборони", – відповів президент США.

Хто керує Венесуелою?