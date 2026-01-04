Деталі зібрав 24 Канал.

Хто керуватиме Венесуелою від США?

Цікаво, що коли Трамп говорив ці слова, за його спиною стояв Рубіо. Тож коли журналісти запитали, хто це буде, Трамп указав собі за спину, мовляв, це робитимуть мої люди.

Рубіо 4 січня на відповідне запитання ЗМІ відповів: не йдеться про безпосереднє керування країною в цьому сенсі.

Мова про політику. Ми хочемо, щоб Венесуела рухалася в певному напрямку,

– висловився він.

Водночас The Washington Post назвали Рубіо віцекоролем Венесуели, бо цей чиновник понад 10 років поспіль закликав змінити режим Мадуро.

Не маючи безпосереднього наступника для управління країною з населенням приблизно 29 мільйонів, Трамп покладається на Рубіо, щоб той допоміг "керувати" Венесуелою, розділити її нафтові активи та сформувати новий уряд, що є складним і непростим завданням для людини з такою кількістю інших обов'язків,

– інформує медіа.

Рубіо – з родини кубинських емігрантів, тому добре розуміє проблеми регіону. Буде природно, якщо він стане контактною особою Трампа в справах Венесуели.

Піт Гегсет в інтерв'ю CBS News сказав, що Трамп встановлює умови керування Венесуелою й остаточне рішення буде за ним.

Це означає, що наркотики припинять надходити, це означає, що нафта, яку у нас забрали, зрештою повернеться,

– вважає Гегсет.

Слід сказати, що в Конгресі і Рубіо, і Гегсета звинувачують в обмані. Вони казали законодавцям, що не збираються змінювати режим Мадуро, а тому схвалення Конгресу на їхні дії не потрібне. І, виходить, обманули.

Рубіо спростував це, сказавши, що це була операція правоохоронних органів. Адже в Південному окрузі Нью-Йорка Рубіо звинувачують у незаконному обігу наркотиків.

А от Джей Ді Венс виступив як противник Рубіо перед операцією. Він дуже скептично поставився до ідеї зміни режиму у Венесуелі.

Тим часом Трамп уже назвав кілька країн, яким може загрожувати подібний сценарій. Це Колумбія, Мексика, Куба.