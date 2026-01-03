Так, американський лідер порадив владі Колумбії бути на сторожі, передає 24 Канал із посиланням на брифінг політика.

Дивіться також Я не в захваті від Путіна: Трамп приголомшив новими заявами

З якими ще країнами планує розібратися Трамп?

Трамп пригрозив президенту Колумбії, заявивши, що той має "стежити за своєю дупою".

У нього (Густаво Петро – 24 Канал) є кокаїнові заводи. Він має заводи, де виробляє кокаїн… Йому справді потрібно стежити за своєю дупою,

– заявив президент США.

Довідка: У жовтні США запровадили санкції проти президента Колумбії Густаво Петро через його можливі зв'язки зі світовою незаконною торгівлею наркотиками.

Також свою увагу політик звернув на Кубу. За його словами, країна занепадає.

Ми хочемо допомогти її народу. Я думаю, що про Кубу ще будуть говорити,

– сказав Трамп.

Своєю чергою держсекретар Марко Рубіо додав: "Якби я жив у Гавані і був в уряді, я б занепокоївся".

Також він зазначив, що у Куби немає економіки, нею керують некомпетентні, старечі чоловіки.

Пізніше у коментарі для New York Post Трамп уточнив, що Куба впаде за власною волею, бо справи у неї йдуть дуже погано. Крім того, президент розповів, що багато кубинців загинули уночі 3 січня, захищаючись венесуельського диктатора Мадуро.