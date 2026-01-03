Так, американский лидер посоветовал властям Колумбии быть на страже, передает 24 Канал со ссылкой на брифинг политика.
Смотрите также Я не в восторге от Путина: Трамп ошеломил новыми заявлениями
С какими еще странами планирует разобраться Трамп?
Трамп пригрозил президенту Колумбии, заявив, что тот должен "следить за своей задницей".
У него (Густаво Петро – 24 Канал) есть кокаиновые заводы. Он имеет заводы, где производит кокаин... Ему действительно нужно следить за своей задницей,
– заявил президент США.
Справка: В октябре США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро из-за его возможных связей с мировой незаконной торговлей наркотиками.
Также свое внимание политик обратил на Кубу. По его словам, страна приходит в упадок.
Мы хотим помочь ее народу. Я думаю, что о Кубе еще будут говорить,
– сказал Трамп.
В свою очередь госсекретарь Марко Рубио добавил: "Если бы я жил в Гаване и был в правительстве, я бы забеспокоился".
Также он отметил, что у Кубы нет экономики, ею руководят некомпетентные, стареющие мужчины.
Позже в комментарии для New York Post Трамп уточнил, что Куба падет по собственной воле, потому что дела у нее идут очень плохо. Кроме того, президент рассказал, что многие кубинцы погибли ночью 3 января, защищаясь венесуэльского диктатора Мадуро.
- К слову, во время телефонного разговора с журналистами Fox News Дональд Трамп заявил, что "надо что-то делать с Мексикой". Он отметил, что президент Мексики – хорошая женщина, но не она руководит страной, а картели.
- Напомним, что в ночь на 3 января США ударили по Венесуэле и похитили Николаса Мадуро и его жену. Оба предстанут перед американским правосудием. Их обвиняют в заговоре против США.
- Пока США не обеспечат в Венесуэле условия для законной смены власти, они сами будут управлять страной.