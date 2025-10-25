Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов Америки.

Почему США ввели санкции против президента Колумбии?

В американском Минфине рассказали, что Колумбия остается "ведущим мировым производителем и экспортером кокаина".

Кокаин из Колумбии часто покупают мексиканские картели, которые затем контрабандой ввозят его в Соединенные Штаты через южную границу. Это вещество, которое представляет значительную наркотическую угрозу для Соединенных Штатов, несмотря на недавнее легкомысленное сравнение Густаво Петро употребления этого наркотика с виски,

– говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Густаво Петро после прихода к власти в Колумбии в 2022 году предоставлял наркотеррористическим организациям льготы в рамках своего плана "полного мира", среди других политических мероприятий, что привело к рекордно высоким темпам выращивания коки и производства кокаина.

А Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что со времени прихода к власти президента Густаво Петро производство кокаина в Колумбии "выросло рекордных уровней", что повлекло увеличение потока наркотиков в США соответственно "отравляя американцы".

"Президент Петр позволил процветать наркокартелям и отказался прекратить эту деятельность. Сегодня президент Трамп принимает решительные меры для защиты нашей страны и четко дает понять, что мы не потерпим незаконного оборота наркотиков в нашей стране", – отметил Бессент.

Санкции, которые ввели Соединенные Штаты против Петро касаются его самого, его жены, сына и близкого соратника.

Согласно торгово-экономических ограничений, все имущество и доли в собственности лиц, против которых введены санкции, расположенных в США или под контролем американских лиц, блокируются. Также блокируются компании, в которых колумбийская политическая семья имеет долю в 50% или более. Также американцам запретили операции с Петром и его семьей.

Что известно о конфликте США и Колумбии?