Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки.
Чому США ввели санкції проти президента Колумбії?
В американському Мінфіні розповіли, що Колумбія залишається "провідним світовим виробником та експортером кокаїну".
Кокаїн з Колумбії часто купують мексиканські картелі, які потім контрабандою ввозять його до Сполучених Штатів через південний кордон. Це речовина, яка становить значну наркотичну загрозу для Сполучених Штатів, попри нещодавнє легковажне порівняння Густаво Петро вживання цього наркотику з віскі,
– йдеться у повідомленні.
У міністерстві зауважили, що Густаво Петро після приходу до влади у Колумбії у 2022 році надавав наркотерористичним організаціям пільги в межах свого плану "повного миру", серед інших політичних заходів, що призвело до рекордно високих темпів вирощування коки та виробництва кокаїну.
А Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що з часу приходу до влади президента Густаво Петро виробництво кокаїну в Колумбії "зросло рекордних рівнів", що спричинило збільшення потоку наркотиків до США відповідно "отруюючи американці".
"Президент Петро дозволив процвітати наркокартелям і відмовився припинити цю діяльність. Сьогодні президент Трамп вживає рішучих заходів для захисту нашої країни та чітко дає зрозуміти, що ми не потерпимо незаконного обігу наркотиків у нашій країні", – зазначив Бессент.
Санкції, які ввели Сполучені Штати проти Петро стосуються його самого, його дружини, сина та близького соратника.
Відповідно до торгівельно-економічних обмежень, усе майно та частки у власності осіб, проти яких запроваджено санкції, що розташовані у США або під контролем американських осіб, блокуються. Також блокуються компанії, у яких колумбійська політична родина має частку у 50% або більше. Також американцям заборонили операції з Петро та його родиною.
Що відомо про конфлікт США та Колумбії?
19 жовтня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон знищив судно та ліквідував 3 осіб у зоні відповідальності Південного командування США, до якої входить Карибський регіон. За його словами, корабель був пов'язаний з колумбійською терористичною організацією – Армією національного визволення – та займався незаконною наркоторгівлею. Водночас міністр не надав жодних доказів цих звинувачень.
Після цього Дональд Трамп опублікував допис у соцмережі Truth Social, де назвав президента Колумбії "нелегальним наркобароном, який заохочує масове виробництво наркотиків по всій країні". Також він заявив, що Сполучені Штати припиняють усі фінансові виплати країнам Південної Америки. У МЗС Колумбії різко відреагували на ці слова, назвавши заяви Трампа образливими та такими, що становлять загрозу суверенітету держави.
Президент Колумбії Густаво Петро у відповідь підкреслив, що судно належало "скромній родині", а не наркоторговцям. А наступного дня, 20 жовтня, влада Колумбії оголосила про відкликання свого посла зі США у відповідь на заяви американського лідера.
Варто наголосити, що Колумбія не єдина країна, з якою США борються щодо наркотрафіку. Дональд Трамп заявляв про можливість наземних операцій у Венесуелі для боротьби з наркокартелями.