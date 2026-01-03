Дональд Трамп заявив, що певний час управління Венесуелою здійснюватимуть самі США, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.
Що Трамп сказав про майбутнє Венесуели?
Ми керуватимемо країною, доки не зможемо забезпечити юридично правильну зміну влади у Венесуелі,
– наголосив президент США.
Таке рішення він пояснив тим, що не хоче аби владу в країні знову захопили незаконно, і вийшла б така сама ситуація що й з Мадуро.
Трамп також заявив про готовність провести "другу хвилю" військової операції у Венесуелі, "якщо це буде потрібно". Поки що такої необхідності немає, додав політик.
Під час брифінгу президент назвав операцію у Венесуелі найпотужнішою з часів Другої світової війни.
Крім того, Трамп розповів, що США планують залучити найбільші американські нафтові компанії, аби ті інвестували мільярди доларів у відновлення зруйнованої інфраструктури Венесуели, передусім нафтової, і забезпечили надходження доходів для країни.
Розповів президент США і про майбутню долю Ніколаса Мадуро та його дружини. Ті постануть перед американським правосуддям. Їх звинувачують у "проведенні кампанії смертельно небезпечного наркотороризму проти Сполучених Штатів та їхніх громадян".
Що відомо про операцію США у Венесуелі?
- Ще восени США почали збільшувати свою військову присутність у Карибському морі. Вторгнення на територію Венесуели пророкували давно.
- У ніч проти 3 січня американські сили завдали ударів по військових об'єктах у Венесуелі. Разом із цим спецпризначенці затримали Мадуро та його дружину.
- Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, пояснив 24 Каналу, що такий крок Трампа демонстративний і може бути старим прийомом американських президентів для зміцнення своїх позицій всередині країни. За словами Романенка, операція у Венесуелі допомагає перемкнути увагу американців від внутрішніх скандалів і падіння рейтингів. Вона була підготовлена показово: залучали великі ресурси, спецслужби працювали ефективно, і результат легко подати як політичний успіх. Це допомагає Трампу створити образ рішучого лідера й зменшити критику всередині країни.