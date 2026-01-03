Під час телефонної розмови з журналістами Fox News американський лідер заявив, що жодна країна у світі не змогла б провести таку операцію, яку здійснили США у Венесулі, передає 24 Канал.
Чому Трамп згадав Україну в контексті операції у Венесуелі?
Американську кампанію у Венесуелі Трамп назвав "неймовірною річчю".
"Ніхто не може нас зупинити. Немає нікого, хто мав би такі можливості, як у нас", – похизував політик.
Потім він згадав за війну Росії в Україні, яка триває вже майже чотири роки і супроводжується великими втратами.
Коли я спостерігаю за цією війною в Росії ( вторгненням Росії в Україну – 24 Канал), яка триває і триває, і всі помирають, це примітивно. Це примітивно. Це жахливо,
– заявив президент США.
- Нагадаємо, що Кремль виступив на підтримку уряду Венесуели і закликав США звільнити Ніколаса Мадуро і його дружину.
- Тим часом, за словами Трампа, частина венесуальського уряду перейшла на бік Америки. Він пригрозив "поганим майбутнім" тим чиновникам, які залишаться вірними Мадуро.
- До слова, Мадуро та його дружині вже висунули звинувачення у наркотероризмі та змові проти США.
- CNN розповіло деталі затримання Мадуро. За даними видання, американські спецпризначенці увійшли до спальні подружжя.
- Політичний експерт Гліб Остапенко пояснив 24 Каналу, що хоча події відбуваються далеко від України, вони мають певне значення для нашої країни. За його словами, США могли обмежитися санкціями чи тиском на Венесуелу, але обрали радикальний крок– за три години захопили президента та вивезли його з країни. У західних суспільствах існує консенсус щодо зміни режиму у Венесуелі. Для України це радше позитивна новина, бо посилюється світова підтримка демократій, а Київ бореться з автократичним режимом Росії. Остапенко радить офіційному Києву підтримати дії США.