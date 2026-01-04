Детали собрал 24 Канал.

Кто будет руководить Венесуэлой от США?

Интересно, что когда Трамп говорил эти слова, за его спиной стоял Рубио. Поэтому когда журналисты спросили, кто это будет, Трамп указал себе за спину, мол, это будут делать мои люди.

Рубио 4 января на соответствующий вопрос СМИ ответил: речь не идет о непосредственном управлении страной в этом смысле.

Речь о политике. Мы хотим, чтобы Венесуэла двигалась в определенном направлении,

– высказался он.

В то же время The Washington Post назвали Рубио вице-королем Венесуэлы, потому что этот чиновник более 10 лет подряд призывал изменить режим Мадуро.

Не имея непосредственного преемника для управления страной с населением примерно 29 миллионов, Трамп полагается на Рубио, чтобы тот помог "управлять" Венесуэлой, разделить ее нефтяные активы и сформировать новое правительство, что является сложной и непростой задачей для человека с таким количеством других обязанностей,

– информирует медиа.

Рубио – из семьи кубинских эмигрантов, поэтому хорошо понимает проблемы региона. Будет естественно, если он станет контактным лицом Трампа по делам Венесуэлы.

Пит Хэгсет в интервью CBS News сказал, что Трамп устанавливает условия управления Венесуэлой и окончательное решение будет за ним.

Это означает, что наркотики прекратят поступать, это означает, что нефть, которую у нас забрали, в конце концов вернется,

– считает Хэгсет.

Следует сказать, что в Конгрессе и Рубио, и Хэгсета обвиняют в обмане. Они говорили законодателям, что не собираются менять режим Мадуро, а потому одобрение Конгресса на их действия не нужно. И, получается, обманули.

Рубио опроверг это, сказав, что это была операция правоохранительных органов. Ведь в Южном округе Нью-Йорка Рубио обвиняют в незаконном обороте наркотиков.

А вот Джей Ди Вэнс выступил как противник Рубио перед операцией. Он очень скептически отнесся к идее смены режима в Венесуэле.

Тем временем Трамп уже назвал несколько стран, которым может угрожать подобный сценарий. Это Колумбия, Мексика, Куба.